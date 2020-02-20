Financial Times: Украинские олигархи борются за влияние на президента страны 20.02.2020, 9:31

Ринат Ахметов постепенно сближается с Владимиром Зеленским?

Ринат Ахметов, самый богатый олигарх Украины, предпочитающий не попадать в объективы телекамер, привлек к себе всеобщее внимание в январе, когда он потратил 200 миллионов долларов на покупку одного из самых дорогих в мире объектов недвижимости — виллы Les Cèdres в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Франции, пишет британское издание Financial Times (перевод — inosmi.ru).

Однако, как удалось выяснить изданию Financial Times, покупка этой виллы вовсе не означает, что украинский миллиардер готовится к комфортной пенсии на берегу Средиземного моря.

Этот 53-летний олигарх убежден, что у него еще очень много дел в Украине, где он старается стать еще более близким союзником президента Владимира Зеленского и одновременно с этим ослабить влияние своего давнего соперника.

Магнаты имеют огромное влияние на политику и действия государства и стремятся как можно теснее сблизиться с властями, чтобы защитить свои деловые интересы и получить преимущества перед конкурентами.

Стоит отметить, что Ахметов обеспечивает существенную поддержку на телевидении Зеленскому — бывшему комедийному актеру, которого избрали президентом Украины весной прошлого года. Поступая таким образом, Ахметов предоставляет президенту возможность выбирать между ним и олигархом Игорем Коломойским, который помог новому украинскому президенту прийти к власти, обеспечив ему поддержку на телевидении.

Споры вокруг банка, который прежде принадлежал Коломойскому, теперь превращают этого олигарха в серьезную проблему для президента — и позволяют Ахметову увеличить собственное влияние.

Ахметов «сосредоточился на том, чтобы адаптироваться к новой политической реальности: он занялся поисками компромисса и возможностями для налаживания партнерских отношений с правительством Зеленского, предлагая в обмен в том числе медийную поддержку», говорит политический аналитик Владимир Фесенко. «И в процессе он также стремится нейтрализовать влияние Коломойского».

Олег Рыбачук, глава неправительственной организации «Центр совместных действий», считает, что попытки договориться о поддержке на телевидении с другим олигархом, «возможно, являются частью стратегии команды Зеленского, учитывая то, насколько токсичным стал Коломойский».

Между тем Ахметов является совершенно незаменимым человеком, если Зеленский хочет решить одну из самых сложных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Украина, а именно поставить точку во все еще тлеющей войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны. Зеленский пообещал положить конец этой войне посредством переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Регион, называемый Донбассом, является домом и вотчиной Ахметова. Именно ему принадлежит знаменитый футбольный клуб «Шахтер» (Донецк), и Донбасс всегда был сердцем его бизнес-империи, хотя он утратил контроль над многими своими активами, уступив их пророссийским сепаратистам. Если Украина вернет этот регион под свой контроль, способность Ахметова обеспечить тысячи людей работой — или, напротив, оставить их без работы — делает его ключевым элементом процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам одного западного дипломата, Ахметову «придется участвовать» в любом мирном соглашении по Донбассу.

Представители компании «СКМ» заявили: «Ахметов всегда поддерживал мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Когда в Донбасс вернется мир, Ахметов и «СКМ» будут играть ведущую роль в реинтеграции и восстановлении».

Будучи этническим татарином из шахтерской семьи, Ахметов сегодня контролирует промышленные, телекоммуникационные и медийные активы по всей Украине посредством своей компании «СКМ» (SCM, System Capital Management), которую Forbes оценивает в 6,6 миллиардов долларов. Помимо роскошной виллы во Франции, Ахметову также принадлежит одна из самых дорогих в Великобритании квартир в комплексе One Hyde Park в Лондоне — он купил ее в 2011 году за 137 миллионов фунтов стерлингов. Ахметов также владеет сталепрокатными заводами в Италии и Соединенном Королевстве и угольной шахтой в Соединенных Штатах.

Последние несколько лет Ахметов не дает интервью и старается держаться подальше от телекамер. Он даже отказывается присутствовать на матчах своей собственной футбольной команды, пока она вновь не сможет играть в родном городе.

Ахметов научился подстраиваться под политические течения в Украине. Будучи членом украинского парламента с 2006 по 2012 год, он поддерживал бывшего президента Виктора Януковича. Но, когда Янукович был вынужден бежать в Россию в результате революции Майдана 2014 года, Ахметов быстро дистанцировался от него. При президенте Петре Порошенко Ахметов занял проукраинскую позицию после того, как Россия аннексировала Крым и разожгла сепаратистский конфликт в Донбассе.

Но Ахметова застал врасплох внезапный подъем Зеленского, который отобрал пост президента у Порошенко и консолидировал власть, когда его новая партия «Слуга народа» получила большинство мест в украинском парламенте.

Своим подъемом Зеленский во многом обязан мощной поддержке на телевидении, которую ему обеспечил Коломойский — давний противник Ахметова. Два ферросплавных завода, которыми Коломойский владеет вместе со своими партнерами, уже долгое время добиваются снижения тарифов на электричество от предприятий, которые контролирует Ахметов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В своих интервью Коломойский тоже призывал правительство провести национализацию коммунальных предприятий и других активов, которые Ахметов получил в процессе приватизации в 2000-х годах. Он также обращался к антимонопольным регуляторам с предложением уменьшить контроль Ахметова над электроэнергетическим сектором.

Состоявшиеся в прошлом году президентские выборы, казалось, закрепили тесные отношения Коломойского и нового президента. Однако связь между ними ослабела из-за сложностей, связанных с делом «ПриватБанка», который принадлежал Коломойскому до того, как в 2016 году была проведена его принудительная национализация.

Зеленский хочет добиться, чтобы Международный валютный фонд одобрил новый кредит в размере 5,5 миллиарда долларов. Однако дело «ПриватБанка» угрожает сорвать его планы: в то время как МВФ хочет, чтобы украинские власти привлекли прежних владельцев банка к ответственности за дыру в балансе в 5,5 миллиарда долларов, Коломойский пытается оспорить национализацию через суд. Он также призвал Киев отказаться от сотрудничества с Западом и приостановить взаимодействие с МВФ.

Пока Коломойский отдаляется от Зеленского, Ахметов продвигается в обратном направлении. Действия президента освещаются в положительном свете на принадлежащих Ахметову телеканалах «Украина» и «Украина 24», который начал работу в прошлом году.

«Ахметов делает все возможное, чтобы уменьшить влияние Коломойского и наладить положительные взаимоотношения с новым руководством страны», — сказала Наталья Лигачева, шеф-редактор общественной организации «Детектор Медиа».

По словам одного высокопоставленного члена правительства Зеленского, телеканалы Ахметова последнее время демонстрировали очень хорошее отношение к президенту.

Представители «СКМ» заявили: «Украинцы заслуживают качественных, ярких, объективных и сбалансированных новостей. Те информационные каналы, которые сегодня доступны на украинском рынке, очевидно ангажированы и служат интересам конкретных партий».

В целом, как сообщили представители компании, Ахметов поддерживает экономическую программу Зеленского.

«Ахметов поддерживает новую администрацию и ее стремление проводить реформы, — сообщили представители «СКМ». — А почему бы и нет? Если украинская экономика растет со скоростью 7% в год, а мы являемся крупнейшим инвестором, что такой рост может значить для «СКМ»? Что хорошо для украинцев, должно быть хорошо и для нас».