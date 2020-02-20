Если зимы больше не будет: прогноз для белорусских автомобилистов 20.02.2020, 10:41

Фото: Александр Ружечка

Плюсовая температура в середине февраля уже никого не удивляет.

Аномальные погодные условия напрямую отразились на жизни автомобилистов и дорожных служб. В магазинах массово объявляют скидки на зимние аксессуары — «незамерзайку», снегоуборочные лопаты, размораживатели льда, пишет onliner.by.

Хотя водители должны быть рады, что утро не приходится начинать с очистки стекол, а разъедающей кузов соли не так много, как могло бы быть. Но что, если еврозима станет нормой для наших широт? Навскидку это принесет автомобилистам только плюсы: меньше расход топлива, сэкономим на автохимии, дорожные службы станут применять новые материалы. Однако не все так просто…

Куда скачет температура? Что-то похожее было ровно тридцать лет назад

При всей беспрецедентности ситуации похожие погодные показатели в Беларуси уже фиксировались — в 1989—1990 годах. Тогда было зарегистрировано несколько тепловых рекордов. В том числе максимальная температура зимой: тридцать лет назад (а точнее, 21 февраля) уличные градусники в Бресте показывали +17 °C. Объяснялось это поступлением тепла с севера Африки.

— Тем не менее такой теплой зимы, как нынешняя, в Беларуси не было за всю историю инструментальных метеонаблюдений, — чеканят каждое слово в Белгидромете, подчеркивая уникальную продолжительность «оттепели» для наших краев.

Сейчас в Северном полушарии фиксируются нехарактерные атмосферные процессы. Во-первых, не сформировался сибирский антициклон, который обычно сдерживал поступление тепла в Европу. Во-вторых, на континент раз за разом приходят мощные циклоны, приносящие тепловые рекорды.

— Уникальность нынешней ситуации в том, что все три месяца стабильно наблюдаются плюсовые температуры, — подчеркивают климатологи. — Среднезимний показатель для 2019—2020 годов составил +1—2 °C при обычной норме в −4 °C!

Самое интересное, что до конца февраля синоптики не видят никакого просвета: плюс, плюс, плюс... Правда, вкрадчиво напоминают: «Хавер в 2013 году случился в середине марта...»

Расход топлива снизится на 5—15%

Сначала рассмотрим преимущества еврозимы для автолюбителей. Самое первое, что приходит на ум, — снижение расхода топлива. С наступлением холодов он повышался, что невозможно было не замечать.

Причины известны: нагрузка на энергосистему автомобиля в морозы заметно возрастает. Более активно используется обогрев лобового стекла, сидений, боковых зеркал, рулевого колеса, форсунок омывателя. А еще владельцы даже самых современных машин по старой привычке прогревают двигатель.

Влияют на расход и осадки: автомобиль буксует по снежной каше, отчетливее заметно сопротивление движению, снег налипает на кузов. Все это отражается на потреблении бензина или дизтоплива.

Учтите также, что скорость сообщения в зимнюю непогоду сильно снижается. Движение в заторе также не способствует экономии.

Теперь про все это можно забыть? Если предположить, что еврозимы станут регулярными, то мы вправе рассчитывать на экономию в 5—15% топлива, полагают специалисты.

Впрочем, не все так однозначно. Любопытными данными поделились сотрудники «Белоруснефти», которая владеет крупнейшей сетью заправок в стране: «По нашим данным, реализация топлива автолюбителям, которые пользуются транспортными средствами в личных целях, увеличилась. Объяснение такое. Более мягкие погодные условия создают предпосылки для более активной эксплуатации авто».

Что же касается юрлиц, заправляющихся по топливным картам, то в компании зафиксировали снижение продаж нефтепродуктов коммунальным и дорожным службам. Опять-таки аргументация очевидная: не было необходимости выводить на дороги снегоуборочную технику.

Не надо возить кучу барахла в багажнике…

Загляните-ка в багажник машины и вспомните, сколько раз вы доставали этой зимой щетку для очистки кузова, скребок, складную лопату... Зимний набор водителя практически не понадобился.

По оценкам одного из крупнейших в Беларуси дистрибьюторов автомобильных аксессуаров и запчастей, в этом сезоне продажи зимних комплектов, куда входят щетки, скребки, лопаты, провода для «прикуривания», тросы для буксировки и т. д., снизились на 25%.

На заправках «Белоруснефти» отмечают, что в январе — феврале произошло снижение спроса на щетки, скребки и водосгоны на 50%.

Продолжая фантазировать на тему глобального потепления, можно предположить, что все это добро не понадобится обновлять и возить с собой. В итоге не только освободится место для более полезных вещей, но и можно будет сэкономить бюджет.

...и использовать столько зимней автохимии

«На четверть снизились не только продажи аксессуаров, но и автохимии, которую многие автомобилисты (в особенности владельцы дизельных машин) привыкли использовать зимой: размораживатели стекол, антиобледенители, силиконовые смазки для дверных проемов, антигели для дизтоплива, осушители топлива и др.», — сообщили нам дистрибьюторы автомобильных компонентов и аксессуаров.

На заправках «Белоруснефти» объемы продаж охлаждающих жидкостей снизились на 20%, зимних стеклоомывателей — на 40%.

Что касается «незамерзайки», то, во-первых, при таких условиях ее не нужно использовать часто, а во-вторых, в плюсовую температуру можно вовсе обойтись обычной водой (хотя даже в теплое время года специалисты рекомендуют использовать летний стеклоомыватель).

Все это вынудило торговые объекты объявлять скидки и акции. Сейчас во многих магазинах можно увидеть яркие стикеры возле соответствующих товаров.

«Теплые» опции станут не нужны

Если климатические зоны все-таки сместятся и средняя температура зимой станет как во Франции или Италии, то острая необходимость в некоторых автомобильных опциях может отпасть.

Понадобится ли в будущем обогрев лобового стекла и форсунок?

Точно это неизвестно. Вдруг следующая зима станет рекордной по продолжительности и крепости морозов? Но посчитать, во сколько нам обходятся «теплые» опции, можно.

Например, судя по сайту дилера, Lada Vesta в комплектации Comfort Image, включающей обогрев лобового стекла, стоит 25 920 рублей (на момент публикации). Для сравнения: Comfort+ (отличие от Comfort Image — в отсутствии легкосплавных дисков R16, обогрева лобового стекла и электростеклоподъемников задних дверей) обойдется в 24 640 рублей.

Или вот еще один популярный в Беларуси автомобиль — Volkswagen Polo Sedan. В базовой комплектации (Trendline) в обычное время (без скидок и акций) он оценивается в сумму от 25 890 рублей, а пакет «Комфорт» (включает обогрев лобового стекла, боковых зеркал и центральный подлокотник) стоит 680 рублей.

Летние шины не придется менять на зимние

С 1 декабря по 1 марта водители могут передвигаться по дорогам Беларуси только на автомобилях, оборудованных зимними шинами. Введение этой меры несколько лет назад было полностью оправданно. Даже в уходящем зимнем сезоне случался день жестянщика.

Наш тест шин показал, что при плюсовой температуре (+5—6 °C) на мокром покрытии «лето» ведет себя ничуть не хуже, а порой даже лучше «зимы».

Но слишком категорично трактовать результат будет неправильно — испытания проводились при схожих погодных и дорожных условиях. Хотя даже нынешней теплой зимой утром могла быть гололедица, а следовательно, «переобувка» оказалась оправданной.

Но мы же фантазируем! Ну а вдруг в будущем температура вообще не будет опускаться ниже нуля? Невероятный сценарий повлечет снижение расходов не только на закупку комплектов зимней резины (которая обходится дороже летней того же размера и сегмента), но и на услуги шиномонтажа, включающие установку, балансировку колес, замену ниппелей и пр.

Отпадет необходимость часто мыть, полировать/красить машину

В зимнее время, когда активно используются реагенты, кузовщики рекомендуют почаще мыть автомобиль, чтобы соль не разъедала лакокрасочное покрытие. Кто-то следует совету, кто-то нет. Как бы то ни было, периодически заезжать на автомойку приходится всем. А в холода — чаще, чем летом или осенью.

Самый простой комплекс для легковой машины обходится в сумму от 15—20 рублей, что зависит от вида услуг и типа кузова.

Если предположить, что песок и соль будут использовать реже, а снег не будет так пачкать внешний облик транспортного средства, то это тоже позволит сократить расходы на обслуживание автомобиля за счет меньшего количества моек в холодный сезон.

Отсутствие частых температурных скачков через ноль должно положительно сказаться на сохранении лакокрасочного покрытия. Стало быть, будем меньше тратить денег на перекрашивание и полирование кузова.

Сэкономим на уборке снега и обработке проезжей части

Нет снега — нет проблем с его уборкой, вывозом и утилизацией. На это тратятся колоссальные средства. Только представьте, сколько сил и денег выделяется на то, чтобы движение в населенных пунктах и за городом после снегопадов не останавливалось.

Когда зима еще напоминала зиму, «Горремавтодор» Мингорисполкома говорил о следующих объемах: «Зимой 2017—2018 годов потребность в противогололедных материалах составит 55 тыс. т песко-соляной смеси и 43 тыс. т мегалита марки А. Для содержания дорог имеется специализированная техника — 734 единицы».

Речь о подметальных машинах, снегопогрузчиках, снегоочистителях, автогрейдерах, солеразбрасывателях, тракторах и пр. Да, часто при подготовке к холодному сезону просто меняется навесное оборудование. Но это тоже деньги...

В случае если глобальное потепление продолжится, то отпадет необходимость в снегоплавильных установках и затратах энергии на то, чтобы утилизировать снег.

А еще у дорожных, коммунальных и прочих служб снизятся расходы на поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры: при плюсовых температурах стабильно работают светофорные объекты, не надо очищать от снега ограждения, знаки, остановочные пункты и т. д.

В масштабах страны речь явно идет об экономии миллионов рублей.

Сможем применять новые материалы в дорожной сфере

Еврозима открывает возможности для использования материалов, которые не применялись из-за больших перепадов температур и особенностей белорусской уборки проезжей части. Например, временных делиниаторов, которые устанавливали в качестве экспериментальной меры на ул. Казинца в Минске (возле нерегулируемых пешеходных переходов). Это позволило предотвратить опасную парковку возле «зебры», что оценили в первую очередь сами водители: пешеходов стало видно издалека.

Однако поздней осенью делиниаторы исчезли. Как оказалось, они мешали при уборке снега: «Когда идет колонна из 4—5 машин дорожных служб, то в районе сужения проезжей части возникает проблема: снег остается в первой полосе, на пешеходном переходе. Кроме того, крайняя машина может делиниаторы просто снести».

По этой же причине, как нам объясняли специалисты, отказались от разметки с пупырышками, которая хорошо видна в темное время суток при дожде. Потоки воды не скрывают полностью «буйки», обозначающие путь для водителей. Однако сказалась специфика эксплуатации: в холодное время такой материал забивался грязью, и разметка становилась серой. Хотя в теплое время никаких проблем быть не должно.

Не будем забывать, что меньший разброс температуры положительно скажется на строительстве и ремонте дорожного полотна. Самое болезненное для асфальта — это те самые переходы через ноль, когда вода днем проникает в микротрещины, а ночью превращается в лед. Это сопоставимо с действием отбойного молотка, стремительно разрушающего верхний слой покрытия.

Более предсказуемые погодные условия позволят использовать дорожные смеси с меньшим температурным диапазоном, что должно положительно сказаться на их долговечности. Специалисты, которые могли бы порассуждать на эту тему, предпочли не заниматься прогнозированием. А жаль...

Негатив: увеличится число ДТП с пешеходами и других учетных аварий

Кажется, негативных сценариев в случае глобального потепления для автомобилистов нет. Куда ни глянь — одни плюсы. Но не все так просто!

Отрицательный момент заключается в изменении структуры аварийности. Эксперты называют осенние месяцы черным кварталом, поскольку часы пик приходятся на темное время суток. Проблема уходит после выпадения снега: на контрасте фигуры людей и другие объекты видны лучше.

Когда же все вокруг темное, то шансы вовремя заметить пешехода снижаются. Как результат — растет количество таких ДТП. Обратите внимание: сейчас что ни день, то в сводках ГАИ фигурирует очередной такой случай.

Еще одна парадоксальная особенность заключается в том, что в сложных погодных условиях тяжелая аварийность снижается, хотя число мелких происшествий может расти. В то же время в сухую и солнечную погоду количество учетных ДТП увеличивается. Это объясняется тем, что водители ведут себя более опасно, рискованно, а плохая погода вынуждает действовать осторожно.