Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса1
- 20.02.2020, 10:26
Число зараженных достигло 621.
Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса. По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на японского вещателя NHK.
Это первые случаи смерти среди пассажиров и экипажа судна.
По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы.
Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину - 12 февраля.
По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.
Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).
Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры.