Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса 1 20.02.2020, 10:26

ФОТО: THE ASAHI SHIMBUN/GETTY IMAGES

Число зараженных достигло 621.

Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса. По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на японского вещателя NHK.

Это первые случаи смерти среди пассажиров и экипажа судна.

По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы.

Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину - 12 февраля.

По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры.