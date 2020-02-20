Ученые обнаружили в Шотландии самое древнее изображение воина 20.02.2020, 10:46

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Камню Туллох, на котором находится рисунок, около 30 тысяч лет.

Ученым удалось найти в западной части Перта в Шотландии самое древнее изображение воина. На одном из рисунков в можно заметить человека, держащего в руке копье, пишет lenta.ua.

Часть камня с рисунком была повреждена, ввиду чего специалистам пришлось воспользоваться компьютерным моделированием для воссоздания подлинного изображения. Судя по нему, более 30 тысяч лет назад люди уже носили подобие современной обуви, представляющее собой сланцы с повязками в верхней части.

«Найти рисунок удалось в древнем захоронении. Подобные объекты ранее были обнаружены в Северной Шотландии. Они датируются поздним римским периодом. Камень Туллох является лишь одним из трех таких пиктских монолитов, на которых сохранились некоторые изображения. Сейчас его сегмент находится на более детальных лабораторных исследованиях», - рассказали специалисты.

По словам ученых, камень после изучения будет находиться в Музее Перта в Шотландии. По предварительным данным, ему может быть более 30 тысяч лет.