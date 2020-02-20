В Минске открылась выставка художника Алеся Марочкина 1 20.02.2020, 10:51

1,177

Алесь Марочкин

Фото: Belsat.eu

Выставка приурочена к 80-летию известного белорусского художника.

Новые работы художника Алеся Марочкина посвящены значимым событиям последних лет, которые происходили во время правления страной Александра Лукашенко, и отражают социально-политическую ситуацию в Беларуси через собственный критический взгляд творца, пишет сайт телеканала «Белсат».

В Минске на просветительской площадке «Территория прав» открыли выставку «Затмение» белорусского художника Алеся Марочкина. Название выставки ассоциируется с последними 25 годами существования Беларуси в условиях авторитаризма, а само событие приурочено к 80-летию известного белорусского художника, которое он будет отмечать вскоре.

На открытие выставки Алеся Мары (творческий псевдоним Марочкина) пришли друзья и коллеги, правозащитники, общественные активисты и просто почитатели его творчества. Мероприятие открыл председатель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.

Выставка организована при помощи Правозащитного центра «Весна» и экспонируется впервые на просветительской площадке «Территория прав». Посмотреть произведения Алеся Марочкина можно по адресу улица Ложинская, 16 в течение месяца.