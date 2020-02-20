В Беларуси набирает обороты кампания солидарности с Комаром и Емельяновым 1 20.02.2020, 11:06

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За активистов вступились сотни известных людей.

Активистов Никиту Емельянова и Ивана Комара приговорили 12 февраля к семи годам лишения свободы.

Заявление с требованием их освобождения, подписанное 202 белорусскими журналистами, фотографами, художниками, блогерами, представителями сферы культуры и иных сфер, направлено утром 20 февраля по почте в Минский городской суд и администрацию Лукашенко, сообщили naviny.by инициаторы документа.

Авторы заявления напоминают, что Емельянова и Комара приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в порче здания Мингорсуда и двух попытках повреждения двери следственного изолятора № 1 на улице Володарского.

«Никита Емельянов не отрицал своего участия во всех трех акциях и заявил, что целью его действий было привлечение внимания к политическим заключенным в Беларуси, выражение несогласия с действующей системой и репрессиями за свободу мнений, — говорится в заявлении. — Иван Комар отрицал свое активное участие в акциях и заявлял о применении к нему жестокого обращения и давлении на него представителями ГУБОПиК МВД и другими лицами с целью написания явки с повинной».

«В отношении заявления Ивана Комара о применении психологического и физического давления надлежащего расследования не произведено. Суд не приостановил рассмотрение дела для выяснения обстоятельств жестокого обращения по заявлению Комара. При таких обстоятельствах достоверность и допустимость тех доказательств, которые были получены по результатам допросов обвиняемого, а затем легли в основу обвинительного приговора, вызывают сомнение», — отметили авторы документа.

В заявлении обращается внимание на то, что суд «не проверил заявления Комара о принуждении к даче показаний, жестоком обращении и угрозах пытками». Кроме того, «не дана должная оценка проведенным в отношении обвиняемого Емельянова оперативно-розыскным мероприятиям, которые нарушили его право не свидетельствовать против себя, а также пользоваться помощью адвоката, что в совокупности с иными нарушениями прав обвиняемых свидетельствует о несправедливом судебном разбирательстве».

«Мы считаем, что Никита Емельянов и Иван Комар приговорены к чрезмерно жесткому наказанию, которое является явно непропорциональным содеянному, — говорится в документе. — Мы требуем для Никиты Емельянова и Ивана Комара незамедлительного пересмотра приговора при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство. Действия молодых людей не привели ни к каким серьезным последствиям — ущербу здоровья людей, серьезному повреждению имущества».