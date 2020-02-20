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Турция упростила визовый режим для ряда стран Европы

  • 20.02.2020, 11:26
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Турция упростила визовый режим для ряда стран Европы

Разрешенный срок пребывания в стране составит 90 дней.

Об этом заявил представитель турецкого МИД Хами Аксой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По его словам, решение было принято с целью развития торговых, экономических и культурных связей между странами, а также увеличения туристического потока в Турцию.

"Начиная со 2 марта 2020 года Турция упростит визовый режим для граждан ряда стран шенгенской зоны - Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также жителей Великобритании. Разрешенный срок пребывания с туристической визой в Турции составит 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в заявлении.


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