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В Арктике нашли десятки новых видов рыб

  • 20.02.2020, 11:28
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В Арктике нашли десятки новых видов рыб

Неизвестные ранее науке виды появились примерно 200 тысяч лет назад.

Экспедиция ученых, которые изучали труднодоступные озера Чукотки, Корякии и севера Камчатки, смогли обнаружить несколько десятков видов рыб, о которых до этого ничего не было известно, пишет ТАСС.

«Первой находкой был реликтовый сиг, ранее неизвестный науке. Рыба встречалась в водоемах, которые «стекают» в Арктику. Мы полагаем, что этот вид поселился до начала последнего ледникового периода, и в момент его наступления водоем не перемерз полностью, поэтому вид оставался там порядка 200 тыс. лет в такой приспособленной к озерной жизни форме. Результаты работы имеют большое значение для понимания происхождения различных видов рыб. Сейчас мы анализируем генетические образцы неизвестных видов. Эти данные позволят понять механизмы эволюции живых организмов в арктических условиях», — заявил старший научный сотрудник российского Кроноцкого государственного заповедника и участник экспедиции Григорий Маркевич.

Ученый отметил, что протяженность маршрута экспедиции составила примерно 8 000 км, а на территории примерно в 40 000 кв. км исследователям удалось изучить несколько десятков озер, с которыми раньше специалисты не работали.


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