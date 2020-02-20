Вячеслава Сивчика в третий раз осудили на 15 суток

Вячеслава Сивчика в третий раз осудили на 15 суток6
- 20.02.2020, 11:47
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Приговор вынесен за защиту независимости Беларуси.
Судья суда Партизанского района Минска Наталья Дедкова присудила лидеру движения солидарности «Разам» Вячеславу Сивчику новые 15 суток ареста, сообщает «Радыё Свабода».
Сивчика обвинили в «нарушении порядка проведения массового мероприятия» за акцию протеста против интеграции Беларуси и России, которая прошла 21 декабря 2019 года
Это уже третьи 15 суток ареста, которые Сивчику присудили в Партизанском районном суде прошлогодних декабрьские акции (прошлые два приговора - от судьи Анатолия Борисенка). Но возможно, что эти сутки не последние: следующее заседание состоится в том же суде 24 февраля.
Два прошлых приговора Сивчику откладывали более, чем на месяц, так как подсудимый находился за границей. Но в итоге активиста все равно осудили заочно. Он считал, что прокурор сам должен был бы обжаловать такие приговоры.
В начале прошлой недели относительно Сивчика остановили две административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях - вышли сроки давности правонарушений.
За декабрьские акции вынесли приговоры на более чем год арестов и на свыше 100 тысяч рублей штрафов.