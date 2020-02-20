Вячеслава Сивчика в третий раз осудили на 15 суток 6 20.02.2020, 11:47

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Вячеслав Сивчик

Приговор вынесен за защиту независимости Беларуси.

Судья суда Партизанского района Минска Наталья Дедкова присудила лидеру движения солидарности «Разам» Вячеславу Сивчику новые 15 суток ареста, сообщает «Радыё Свабода».

Сивчика обвинили в «нарушении порядка проведения массового мероприятия» за акцию протеста против интеграции Беларуси и России, которая прошла 21 декабря 2019 года

Это уже третьи 15 суток ареста, которые Сивчику присудили в Партизанском районном суде прошлогодних декабрьские акции (прошлые два приговора - от судьи Анатолия Борисенка). Но возможно, что эти сутки не последние: следующее заседание состоится в том же суде 24 февраля.

Два прошлых приговора Сивчику откладывали более, чем на месяц, так как подсудимый находился за границей. Но в итоге активиста все равно осудили заочно. Он считал, что прокурор сам должен был бы обжаловать такие приговоры.

В начале прошлой недели относительно Сивчика остановили две административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях - вышли сроки давности правонарушений.

За декабрьские акции вынесли приговоры на более чем год арестов и на свыше 100 тысяч рублей штрафов.