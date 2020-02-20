«Ночью при тусклом свете мы красили остановки и люки» 3 20.02.2020, 12:10

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иллюстрационное фото minsknews.by

Этих людей часто можно видеть на столичном проспекте Независимости.

Сразу в глаза бросается униформа, пишет Сергей Семенов в редакцию сайта sn-plus.com. Она оранжевая, от этого цвета рябит в глазах…

Почему яркого оранжевого цвета? Читатель ответит: «Они работают на проезжей части и должны быть заметны!» — и отчасти будет прав. Именно отчасти. Такая форма нужна, чтобы осуществлять за ними тотальный контроль. Ведь их одежда видна за километр. У каждого из них есть мобильный телефон. Вы скажете, это чтобы осуществлять оперативно связь. И тоже отчасти будете правы, но главное опять: осуществлять тотальный контроль. Организация, в которой они работают, именуется ГПО «ГОРРЕМАВТОДОР». Головное предприятие, офис, находится на улице К. Цеткин, 39. Чем занимаются эти люди и в каких условиях работают? Я об этом узнал, когда устроился туда работать. Обслуживают они территорию от Дома правительства до станции метро «Восток». Это проспект Независимости, его приходится убирать в любую погоду. Идет ли дождь, падает снег, стоит жара— люди работают.

Я не берусь судить, сколько километров человек проходит за смену. Один идет по четной стороне, а другой — по нечетной, и каждый должен находиться в поле зрения другого. График работы весьма жесткий — по 10—11 часов в смену. Каждый час положен перерыв 10 минут. За порядком строго следят. Ездит машина или микроавтобус с мастером, который потом о нарушениях дисциплины докладывает старшему мастеру. Работать приходится и ночью. Праздничных дней не бывает. Простые люди отдыхают, а бригады работают. По графику Новый 2019 год у меня был выходным днем, но мастер заявила, что в праздники мы работаем, так как «надо обеспечивать порядок в городе». Работала бригада и 1мая, и 9 мая, и 3 июля.

Запомнился случай. Ночью при тусклом свете мы красили остановки и люки. Абсурд, как можно что-либо красить, когда не видишь, как красишь? Однако старший мастер приказал, а приказ надо исполнять.

Есть деликатная тема, о которой не принято говорить в культурном обществе: как быть, если приспичило? Ведь работать надо 11 часов. На проспекте туалетов нет. Как? Да как и где придется. Зашел во двор, возле дерева или возле мусорных контейнеров. Но это квалифицируется уголовным кодексом как мелкое хулиганство. А что делать? В штаны? Мужчинам проще, а как быть женщинам?

Были Европейские игры, нам обещали повышенную оплату, ведь прихватили все наши выходные дни. Но оплату произвели в одинарном размере, как за обычный рабочий день.

Не стоит удивляться, что люди часто увольняются. Уволился и я, проработав 10 месяцев и 5 дней.

Вот такие люди и такой ценой поддерживают чистоту на главном проспекте страны.