В Евросоюзе улучшилось положение женщин-пенсионеров 20.02.2020, 13:57

Разница между европейскими пенсиями мужчин и женщин стала меньше.

За 8 лет разница в среднем размере пенсий мужчин и женщин в Евросоюзе сократилась на 4%, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Тем не менее, разрыв остается заметным: в среднем у мужчин в ЕС пенсия на 30% больше, чем у женщин, пишет euro-pulse.ru.

Меньше всего разница в пенсиях у эстонцев – там пенсионные выплаты у мужчин в среднем всего на 1% выше, чем у женщин. Следом идут Дания (7%) и Словакия (8%).

Больше всего разрыв в Люксембурге (43%), на Мальте (42%) и в Нидерландах (40%).

В 2017 году немецкий Институт экономики и социальных наук (WSI) провел исследование гендерного разрыва в пенсиях в Германии, чтобы выяснить его причины. Согласно выводам ученых, причина в том, что женщины чаще берут отпуск по уходу за детьми или престарелыми родственниками и поэтому вынуждены работать неполный день. Поэтому предоставление одинаковых условий отпуска – например, отцам по уходу за ребенком – поможет в том числе сократить разрыв в пенсиях.