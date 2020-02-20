закрыть
20 февраля 2020, четверг, 16:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста» и будет баллотироваться от нее в Госдуму

10
  • 20.02.2020, 14:08
  • 1,628
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста» и будет баллотироваться от нее в Госдуму
Сергей Шнуров

Указания об этом могли дать в Администрации президента РФ.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Об этом объявили на встрече лидера партии Бориса Титова с главами региональных отделений в Петербурге, пишет tjournal.tu. Музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года.

«Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде «Партии роста». Мне кажется, я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее» - говорит Сергей Шнуров.

По информации «Открытых медиа», Шнурова попросили принять в партию по указанию администрации президента, и Титов отдал ему первый номер в списке партии на выборах. Издание сообщает, что в Кремле давно планировали участие музыканта в выборах, но сомневались из-за его невысокого рейтинга среди россиян. Собеседник «Открытых медиа» сказал, что доля избирателей, которые точно за него не проголосует, не превышает 50%.

В январе «Медуза» писала, что в АП рассматривали сценарии регистрации нескольких новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров назывались в том числе Юрий Дудь и Сергей Шнуров.

Ранее о создании партий объявили основатель Faberlic Алексей Нечаев и директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич