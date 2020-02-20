Местные отстояли последнюю белорусскоязычную школу Каменецкого района 7 20.02.2020, 14:14

Но точку в этом вопросе ставить рано.

Министерство образования взяло на контроль вопрос работы последней белорусскоязычной средней школы Каменецкого района. Об этом говорится в ответе ведомства на коллективное обращение жителей агрогородка Омеленец в защиту учебного заведения, сообщает tut.by.

В письме за подписью замминистра Александра Кадлубая указано, что в план оптимизации на 2020 год школа не включена — то есть закрывать ее не планируют. Но точку в этом вопросе ставить рано.

Зампредседателя Каменецкого райисполкома Денис Шпак подтвердил, что дальнейшая судьба учебного заведения все еще не определена. Решение по школе должно быть принято районными властями до 1 апреля.

— Школу никто не закрывает. Вопрос обсуждается, но процедуру закрытия никто не инициировал, — сообщил первый заместитель начальника главного управления образования Брестского облисполкома Александр Жук.

Напомним, о перспективе расформирования в 2020 году Омеленецкой средней школы рассказал директор на собрании в октябре прошлого года. Такое решение поддержали далеко не все учителя, родители и ученики.

Преподаватель Омеленецкой СШ Павел Кендысь разместил в интернете петицию с требованием не допустить закрытия учебного заведения — и попросил чиновников объяснить, почему за 30 лет в районном бюджете не нашлось средств на строительство в Омеленецкой школе спортзала или хотя бы туалета.

30 января учебное заведение посетил помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Он осмотрел кабинеты, поговорил с преподавателями и учениками.

— С наскока такие вопросы не решаются. Надо взвесить все плюсы, все минусы, услышать мнение родителей, учителей, администрации школы, как дети настроены, и только после этого принимать решение. Надо разобраться в деталях и найти рациональное и разумное. Думаю, что поспешное решение об оптимизации [Омеленецкой школы] вряд ли будет принято в ближайшее время, — сообщил Анатолий Маркевич.