закрыть
20 февраля 2020, четверг, 16:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Местные отстояли последнюю белорусскоязычную школу Каменецкого района

7
  • 20.02.2020, 14:14
Местные отстояли последнюю белорусскоязычную школу Каменецкого района

Но точку в этом вопросе ставить рано.

Министерство образования взяло на контроль вопрос работы последней белорусскоязычной средней школы Каменецкого района. Об этом говорится в ответе ведомства на коллективное обращение жителей агрогородка Омеленец в защиту учебного заведения, сообщает tut.by.

В письме за подписью замминистра Александра Кадлубая указано, что в план оптимизации на 2020 год школа не включена — то есть закрывать ее не планируют. Но точку в этом вопросе ставить рано.

Зампредседателя Каменецкого райисполкома Денис Шпак подтвердил, что дальнейшая судьба учебного заведения все еще не определена. Решение по школе должно быть принято районными властями до 1 апреля.

— Школу никто не закрывает. Вопрос обсуждается, но процедуру закрытия никто не инициировал, — сообщил первый заместитель начальника главного управления образования Брестского облисполкома Александр Жук.

Напомним, о перспективе расформирования в 2020 году Омеленецкой средней школы рассказал директор на собрании в октябре прошлого года. Такое решение поддержали далеко не все учителя, родители и ученики.

Преподаватель Омеленецкой СШ Павел Кендысь разместил в интернете петицию с требованием не допустить закрытия учебного заведения — и попросил чиновников объяснить, почему за 30 лет в районном бюджете не нашлось средств на строительство в Омеленецкой школе спортзала или хотя бы туалета.

30 января учебное заведение посетил помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Он осмотрел кабинеты, поговорил с преподавателями и учениками.

— С наскока такие вопросы не решаются. Надо взвесить все плюсы, все минусы, услышать мнение родителей, учителей, администрации школы, как дети настроены, и только после этого принимать решение. Надо разобраться в деталях и найти рациональное и разумное. Думаю, что поспешное решение об оптимизации [Омеленецкой школы] вряд ли будет принято в ближайшее время, — сообщил Анатолий Маркевич.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич