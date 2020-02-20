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В Киеве прошло шествие в память героев Небесной сотни

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  • 20.02.2020, 14:31
В Киеве прошло шествие в память героев Небесной сотни

По всей Украине была объявлена минута молчания.

В четверг, 20 февраля, в Киеве прошло шествие в честь героев Небесной сотни, сообщает apostrophe.ua.

Близкие погибших и неравнодушные граждане прошли от Мариинского парка к Аллее Героев Небесной сотни. Возле Памятного креста в честь погибших Героев Небесной Сотни поют поминальную молитву.

В 12:00 по всей Украине была объявлена минута молчания.

18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Одним из первых героем Небесной сотни стал белорус Михаил Жизневский.


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