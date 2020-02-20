Ученые назвали животное, которое живет вечно 2 20.02.2020, 14:55

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Изначально эти существа обитали в Карибском море.

Принято считать, что смерть является безальтернативным следствием жизни, но медуза Turritopsis Nutricula опровергает это. Речь идет о морском организме, который не умирает в силу естественных причин — медуза может только погибнуть, будучи, например, съеденной, пишет lenta.ua.

Медуза Turritopsis Nutricula является уникальным морским видом. Достигнув зрелости, эти медузы опускаются на дно океана, где становятся полипами, покрытыми кутикулой из хитина. Затем под кутикулой появляются почки, из которых формируются новые медузы. Такой цикл повторяется бесконечное число раз, гарантируя медузе фактическое бессмертие.

Морские биологи говорят, что уникальные медузы были изначально обнаружены в Карибском море. Но в последние десятилетия их ареал несколько расширился, и сейчас бессмертное существо можно встретить во многих тропических и умеренных морях.