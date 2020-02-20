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Коммунальный ребус: почему теплая зима не принесла легкие жировки?

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  • 20.02.2020, 15:01
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Коммунальный ребус: почему теплая зима не принесла легкие жировки?

Журналисты сравнили платежи за прошлый и этот год.

Мы уже привыкли к тому, что с первым января в нашу жизнь приходят не только новые надежды, но и изменившиеся (в бóльшую сторону) тарифы на «коммуналку». По традиции «наверху» обещают, что больно не будет, мол, жировка прибавит не больше пяти долларов за год, пишет onliner.by.

А дала ли нам что-то необычайно теплая зима (возможно, даже самая теплая за всю историю метеонаблюдений)?

Опять повышение

Вернемся к тарифам: 30 декабря 2019 года население узнало, что в 2020-м «коммуналка» будет повышаться два раза. С 1 января (суммарно на $3,5 по курсу) поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения; по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома. С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на $1,5). Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохранятся на уровне 2019 года. Итого получим те самые «социально гарантированные» $5.

Но нас, конечно же, интересует отопление: если на другие строки в жировке мы повлиять не можем, тот тут погода вроде как подсобила в плане экономии — кочегарить как не в себя совсем не было необходимости. Итак, с 1 января по 31 мая 2020 года включительно для нас установлен тариф 18,4831 рубля за 1 Гкал. Что это значит на деле?

Что скажут специалисты?

Сотрудники ГП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», зная тарифы, провели для onliner расчет усредненной жировки для типичной «двушки», в которой есть зарегистрированные. Если вы такой же «идеальный» собственник, проверьте, совпадут ли цифры, и напишите об этом в комментариях.

— Для примера возьмем холодный месяц — январь. Среднемесячная температура наружного воздуха, по данным государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» за январь 2019 составила –5,1°С, за январь 2020 — +1,2°С. Что касается расхода тепловой энергии по услуге «Теплоснабжение (отопление)», то здесь наблюдается снижение такого расхода.

Для примера возьмем типовую двухкомнатную квартиру площадью 48 кв. метров, с зарегистрированными гражданами по месту жительства. Так, расход тепловой энергии за январь 2019 года по услуге «Теплоснабжение (отопление)» составил 1,0592 Гкал, а вот за январь 2020 года — 0,7747 Гкал. Но не стоит забывать, что в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь (далее — Постановление) от 29.12.2018 №985, с января 2019 по май 2019 года включительно установлен тариф, субсидируемый государством, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения в размере 16,9259 рубля за 1 Гкал. За январь 2020 года на основании Постановления от 28.12.2019 №933 установлен тариф, субсидируемый государством, на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения в размере 18,4831 рубля за 1 Гкал.

Получаем, что по данной квартире в январе 2019 года было выставлено к оплате 17,93 рубля, а в январе 2020 — 14,32 рубля. То есть даже при повышении тарифа стоимость по услуге «Теплоснабжение (отопление)» по сравнению с прошлым годом не увеличилась, а даже стала ниже.

Если рассматривать квартиру, в которой отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане, то и в этом случае экономия платы по услуге «Теплоснабжение (отопление)» имеет место. Рассмотрим ту же типовую двухкомнатную квартиру 48 кв. метров. Расход тепловой энергии по услуге «Теплоснабжение (отопление)» остается таким же: за январь 2019 года — 1,0592 Гкал, январь 2020 года — 0,7747 Гкал. Постановлением от 29.12.2018 №985 на 2019 год установлен тариф по тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, в размере 88,99 рубля. За январь 2020 года Постановлением от 28.12.2019 №933 — 92,25 рубля.

Получаем, что по данной квартире в январе 2019 года было выставлено к оплате 97,71 рубля, а в январе 2020 — 68,94 рубля. И в данном примере стоимость по услуге «Теплоснабжение (отопление)» по сравнению с прошлым годом также стала ниже.

Хочется отметить, что экономию благодаря теплой зиме в жировках заметят не все граждане. Если дом не оборудован прибором группового учета тепловой энергии, то расчет платы по услуге «Теплоснабжение (отопление)» производится по средним нормативам, установленным в соответствии с законодательством. Так, на отопительный период 2018/2019 решением Мингорисполкома от 11.10.2018 №4327 установлен средний норматив на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в размере 0,0186 Гкал/1 кв. метр. А на отопительный период 2019/2020 решением Мингорисполкома от 05.12.2019 №3867 установлен средний норматив на отопление одного квадратного метра общей площади жилых помещений в размере 0,0184 Гкал/1 кв. метр.

Но и такие квартиры в конце отопительного периода получат апрельскую жировку с возвратом по фактическим нормативам на отопление 1 квадратного метра, а если учитывать теплую зиму, то эти нормативы будут ниже прошлогодних.

Изучим жировки

Первый вариант — «однушка» в панельном доме, где жильцы радиаторы даже в глаза не видели: они «зашиты» в стены. О персональных регуляторах и счетчиках, понятное дело, даже речи не идет. В январе 2019 года за отопление квартиры площадью 32 «квадрата» коммунальщики насчитали собственнице (она зарегистрирована на своих метрах) 14,59 рубля (0,8619 Гкал по тарифу 16,9259 рубля). В январе этого года ситуация стала повеселее. В той же самой квартире «наотапливали» всего на 0,6265 Гкал, но ведь и тариф повысился до 18,4831 рубля. В результате получаем в жировке итоговую сумму 11,56 рубля. Глобальное потепление (или разовая аномалия) помогло сэкономить на одном из традиционно холодных месяцев 3 рубля 3 копейки. Хотелось бы больше, но и это вроде как неплохо, особенно с учетом того, что тариф вырос. А вот если бы тариф не поднялся, то в жировке была бы прописана сумма 10 рублей 6 копеек. Было бы еще приятнее.

Еще один вариант — 57-метровая квартира в монолитно-каркасном доме 2011 года постройки. Ее хозяин прислал целых три жировки, так что мы последовательно можем сравнить январи 2018—19—20. Итак, в январе 2018-го, когда был и холод, и разудалые крещенские купания, на обогрев квартиры коммунальщики потратили 0,9193 Гкал. За месяц тепла пришлось заплатить 15,56 рубля (тариф был на уровне 16,9259). В 2019-м картина немного изменилась: чтобы 57 «квадратов» всегда оставались уютными, была израсходована почти 1 Гкал — 0,9999. При таком же тарифе, как и в 2018-м, хозяева перечислили 16,87 рубля. Что же преподнес необычайно теплый январь 2020-го? На обогрев метров ушло 0,7324 Гкал, с учетом подросшего тарифа получилась сумма 13,54 рубля. Экономия на отсутствии мороза составила 3 рубля 33 копейки, а по сравнению с 2018-м — 2 рубля 2 копейки. Если бы тариф не поднялся, то читателю необходимо было бы заплатить всего 12 рублей 40 копеек за месяц.

Посмотрим, как обстоят дела у тех ребят из новостроек, которые обзавелись регуляторами и счетчиками тепла. Так, в январе 2019 года за тепло (не душевное, а радиаторное) в двухкомнатной квартире общей площадью 53 «квадрата» семье из двух человек пришлось заплатить 11,64 рубля (было потрачено 0,6877 Гкал). В 2020-м же получилась интересная картина: гигакалорий израсходовали даже больше — 0,7175! А с учетом выросшего тарифа получилось 13,26 рубля. Никакой экономии, наоборот, минус один рубль 62 копейки. Что ж, от счетчика не скрыться — он точно покажет, кто и сколько сжег.


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