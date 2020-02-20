Гендиректор «Белавиа»: В этом году лоукостов не будет, в следующем попробуем 4 20.02.2020, 15:18

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Продолжение сериала об удешевлении стоимости авиабилетов в стране.

В прошлом году «Белавиа» ввела безбагажные тарифы — стало чуть легче. А еще провела скидочную акцию. Скоро у компании день рождения, но фестиваля невиданной щедрости не планируется. И вообще информации о скидках на нынешний год нет. В этой ситуации активизируются разговоры о лоукостах в РБ. Изначально все воспринимали их как появление в нашем небе лидеров сегмента вроде RyanAir и WizzAir. Правда, потом начались разговоры о переформатировании «Белавиа», пишет onliner.by. Гендиректор нацперевозчика, Анатолий Гусаров, рассказал, как ведутся переговоры в этом направлении.

— Мы действительно работаем в данном направлении. Чтобы сегодня ввести эту модель в работу, нам не хватает главного — самолетов. Понятно, есть запросы общества, но открывать не чтобы убыточные, но низкорентабельные рейсы не совсем правильно. Тем не менее мы очень надеемся если не в этом году, то в следующем реализовать на бортах Embraer 195 E1 одно или два направления по схеме лоукост.

Пробовали сделать что-то подобное на рейсе Минск — Брюссель. Оно действительно приближено к гибридной модели и лоукост-тарифам. Но после увидели, что появился спрос, в том числе на транзит, и немножко цену подняли. Тем не менее в качестве наработки схемы и получения опыта будем пробовать отдельные направления. Но в этом году не получится. Нам просто не хватает самолетов и летчиков. Однако в следующем однозначно выделим несколько направлений. Возможно, появится направление в Тель-Авив. Не из Минска, а из областного центра.

— Насколько это жесткое требование со стороны руководства страны?

— Жестких требований нет. Мы просто понимаем, что это востребовано в стране и обществе. И знаем, как на это реагировать, понимая устройство лоукост-модели. Правда, ожидания многих людей и реакция на них отдельных чиновников исходит не из механизма работы таких компаний.

Эта модель требует ресурсов и решений от местных властей и правительства страны с точки зрения различных компенсаций и налогов. Вот моменты, которые позволяют делать этот бизнес прибыльным. Ни одна авиакомпания, в том числе лоукост-толка, не занимается благотворительностью.

В общем, все зависит не только от наших желаний и возможностей. Нужны решения на уровне правительства: налоговая база, отчисления от зарплат, компенсации и целый ряд других вопросов. Без решения этих проблем в полной мере лоукост не увидит возможности зарабатывать деньги.

— Вы говорите про компенсации и дотации. Та же Гродненская область в прошлом году очень активничала по поводу лоукостов.

— Мы общались с руководителями. Не хочу это комментировать. Это не столько наша тема. Все хотят лоукосты, но платить никто не имеет желания или не может. Дальше продолжать не хочу. Вот администрация области хочет, чтобы к ним стал летать лоукост. Для чего? Чтобы местные жители имели возможность дешевле перемещаться. И если администрации области это нужно, люди должны понимать, что надо участвовать не просто подписью, которая подтверждает ваше желание, а финансами, чтобы действительно реализовать проект. Так устроены дела во всем мире.

— Для лоукост-модели вы прорабатывали Брюссель и Тель-Авив.

— Да.

— Что еще?

— Смотрели Париж. Хотели летать в Бове. Но получалось не очень выгодно, даже по сравнению с основным парижским аэропортом. И здесь нет компенсационного механизма, который бы позволил не обращать внимания на финансовые показатели.

Понимаете, у нас и сегодня есть убыточные рейсы. Это коммерческая политика авиакомпании. Мы осознаем, что линия со временем раскатается. Так, например, произошло с Ростовом. Больше полутора лет были только убытки. Постепенно люди распробовали. Рейс вышел на хорошие показатели. Понадобилось терпение.

Лоукост-модель — другой разговор. Дешевыми билетами экономика рейса не закроется. Нужно понимать, для чего компании такой бизнес. Чисто хотелки? Желания людей? Мы хотим показать свою способность открывать новые модели, но не забываем просчитывать финансовые показатели. И никому не нужны убытки. Так что в отсутствие компенсационного механизма всем должно быть понятно, почему лоукосты к нам не идут.