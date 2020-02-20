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Новый скандал в российском флоте: ледокол «Арктика» повторяет судьбу «Адмирала Кузнецова»

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  • 20.02.2020, 15:31
  • 1,307
Новый скандал в российском флоте: ледокол «Арктика» повторяет судьбу «Адмирала Кузнецова»

Ретроградные ледоколы РФ оказались неспособными к выполнению современных задач.

Как и ожидалось, один из гребных электродвигателей, вышедший из строя в ходе пуско-наладочных работ системы электродвижения при подаче напряжения от преобразователя частоты на правый гребной электродвигатель (ГЭД) головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» — не подлежит восстановлению, пишет военно-политический обозреватель сайта sprotyv.info Александр Коваленко.

Поломавшийся в ходе долгожданных испытаний 4 февраля, проходивших при щадящих условиях, фактически, в аварийном режиме, при задействовании лишь дизелей, но не атомного реактора, ледокол не выдержал теста. Довольно простого и заурядного, причем, не отличающегося какой либо повышенной нагрузкой на системы.

Что интересно, по предварительному заключению комиссии, расследующей инцидент, ЧП произошло из-за брака при изготовлении двигателя.

Теперь для замены двигателя ледокол, который обещали сдать в строй еще в 2017 году, вернут в док для проведения работ по вскрытию корпуса и замене силовой установки. А это, как вы понимаете, очередной сдвиг сроков вправо. Причем существенный – полтора-два года.

Но примечательно сейчас даже не то, что ледокол снова окажется в доке, а всё же истинная причина произошедшего ЧП.

Ведь если действительно подтвердится брак при изготовлении двигателя, который является мелкосерийной силовой установкой, то кто гарантирует качество и надежность агрегатов для других ледоколов проекта 22220?

С другой стороны, если брак двигателя отсутствовал, и виною всему стал скачок напряжения, то возникает вопрос, насколько вообще надежно спроектирована система электроснабжения ледокола — корабля, который должен работать в условиях регулярных скачков напряжения.

То есть, какова бы ни была истинная причина произошедшего, она отнюдь не улучшает положение ледокола, как весьма опасного и некачественного творения российских кораблестроителей. Если же учесть столь щепетильный фактор, что ледоколы проекта 22220 обходятся бюджету РФ по 50 млрд руб каждый, в то время, как проект ледоколов для береговой охраны США компании VT Halter Marine обойдётся американским налогоплательщикам от $746 млн (около 47 млрд рублей) за головной корабль и по $577 млн за последующие, возникает вопрос соотношения цены и качества.

Тем более, раз уж мы заговорили о финансовой стороне вопроса, то ледокол «Арктика» в 2012 году обошёлся бюджету РФ в 37 млрд рублей, а на тот момент, согласно курсу, это было $1,2 млрд. То есть, это практически как два серийных ледокола от VT Halter Marine!

Создается такое впечатление, что ледоколы проекта 22220 создавались не для того, чтобы покорять Арктику и демонстрировать превосходство “великой морской державы” в ледовитом океане, а банально для масштабного и бескомпромиссного распила.

Но даже если это и так, то легче от того не становится. Ведь один из этих ледоколов все же будет куда более удачливым, нежели его «собратья», и в один не прекрасный день таки выйдет в море. Не прекрасный потому, что с учетом того, как сие чудо кораблестроения было спроектировано, и какие очевидные недостатки эти ледоколы имеют, очевидно, что они представляют собой глобальную угрозу для экологии всего мира.


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