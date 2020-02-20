Беларусь — страна высоких, но недалеких технологий 20.02.2020, 15:48

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Нововведения от «Минсктранса» стали настоящим мемом.

Беларусы «вайбер», беларусы «варгейминг», беларусы «фло», беларусы «маскарад», беларусы «эпам», беларусы супер-пупер и в технологиях впереди всей остальной планеты. Первое в мире криптогосударство. Беларусь — страна, в которой слова «айтишник» и «сын маминой подруги» — синонимы. И вместе с тем в Беларуси высокие технологии зачастую оказываются какими-то недалекими, пишет The Village Беларусь.

Свежий, но очень показательный пример, связан со столичным оператором общественного транспорта «Минсктранс». Еще с 2017 года проезд в метро можно оплатить бесконтактной банковской карточкой; в июне 2018 года технологию внедрили на турникетах всех станций; позже подключилась и Белорусская железная дорога — «пластиком» можно оплатить проезд в «городских электричках». И тех, и других система устраивает. В наземном транспорте — именно им управляет «Минсктранс» — систему в тестовом режиме запустили в мае 2019–го, пока только на трамваях 6–го маршрута. Говорили, что вот-вот это случится и вообще во всех городских автобусах, троллейусах и трамваях.

Но потом «Минсктранс» попридержал коней: рассказал, что система работает плохо. Мол, предложенная БПС-Банком система не позволяет контролировать, а сколько же пассажиров оплатили проезд банковской картой, и якобы деньги терялись и не доходили до оператора. И в начале февраля сообщил, что оплату проезда карточкой отменят вовсе. Банк ответил на претензии и заявил, что ни одного случая потери денег не было зафиксировано. Но «Минсктранс» не стал оправдываться, а вместо этого придумал новый ход: блокировать компостеры и валидаторы в транспорте, как только автобус отойдет от остановки, — это новшество прозвали «Правилом 15 секунд». Поднялся большой шум, беларусы потребовали отправить руководство «Минсктранса» в отставку. «Минсктранс» в отставку не ушел, но отменил «правило 15 секунд» и даже сказал, что ничего такого и думал делать, а просто проводил мониторинг общественного мнения пассажиров.

Тем временем в нескольких городах страны запустили еще несколько систем оплаты проезда с помощью мобильника и QR-кодов, а в «Минсктрансе» для контролеров увеличили рабочий день: теперь те ловят зайцев с 6 утра до полуночи. И вместо того, чтобы вернуться к вопросу оплаты проезда с помощью банковской карты и/или мобильника, или пойти по пути мирового прогресса и позволить «закидывать» на электронный проездной не разовые поездки, а напрямую деньги, на «Минсктрансе» осваивают новый непрофильный вид деятельности и начинают выпускать роликовые лыжи — такие очень любит Александр Лукашенко. Все-таки бруски из алюминия — это не вам не банковские транзакции, тут думать надо.