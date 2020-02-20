Российский штурмовик Су-25 загорелся на взлетной полосе 1 20.02.2020, 15:55

Иллюстрационное фото

Предположительно, самолет принадлежит Министерству обороны РФ.

Штурмовик Су-25 загорелся на взлетно-посадочной полосе аэродрома Липецк-2. Об этом пишет lenta.ru, ссылаясь на РЕН ТВ.

Предположительно, самолет принадлежит Министерству обороны России. Возгорание, уточняет телеканал, произошло во время взлета 19 февраля. Летчик самостоятельно покинул воздушное судно.

После ЧП аэродром работал в штатном режиме. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

Агентство «Интерфакс» в свою очередь уточняет, что в Липецке расположен государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Факт инцидента ТАСС подтвердили в управлении МЧС по Липецкой области.

В сентябре 2019 года сообщалось о крушении Су-25УБ в Ставропольском крае. Он взорвался при столкновении с землей. Изначально предполагалось, что два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, катапультировались, однако эта версия не подтвердилась — их тела нашли на месте падения самолета.