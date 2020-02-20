Беларусь купила два танкера нефти, но не говорит откуда 22 20.02.2020, 16:11

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Два танкера доставят по 85 тысяч тонн нефти.

Концерн "Белнефтехим" подтвердил информацию о покупке еще двух танкеров нефти с перевалкой в Литве.

"Да, подтверждаю", - заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко агентству "Интерфакс-Запад" в четверг.

Вместе с тем он отметил, что пока не может назвать страну-продавца нефти.

Ранее BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) сообщило, что в Клайпеду (Литва) в марте придут еще два груза нефти для Беларуси - два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти.

По словам представителя ж/д компании Мартинаса Бурбы, нефтетрейдер "Белорусская нефтяная компания" (БНК) информировал железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Менеджер Klaipedos nafta (оператор нефтетерминала в Клайпеде) по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.

Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки.