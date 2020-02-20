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Названы лучшие фотографии, сделанные на мобильные устройства

  • 20.02.2020, 16:10
  • 1,087
Названы лучшие фотографии, сделанные на мобильные устройства

Кто победил в международном конкурсе Mobile Photography Awards?

Конкурс Mobile Photography Awards проводится ежегодно с 2011 года; в нем могут принимать фотографы со снимками, сделанными на смартфон или планшет. Недавно организаторы объявили победителей девятого фотоконкурса, пишет popmech.ru.

В этом году главный приз завоевал немец Дэниэл Хайлиг (Daniel Heilig). Он получил первое место за портфолио из фотографий, сделанных с помощью iPhone XS Max.

Фотографии, победившие в конкурсе, в основном были сделаны на iPhone (не только на новые модели смартфонов Apple — так, в категории «автопортрет» победил снимок, сделанный на iPhone 6S); некоторые, впрочем, были сняты с помощью смартфонов Huawei и Samsung.

В этом материале представлены некоторые снимки — победители девятого Mobile Photography Awards. С остальными можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.


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