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Главное откровение

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  • Владислав Иноземцев
  • 20.02.2020, 16:15
  • 1,887
Главное откровение
Владислав Иноземцев

О перемене мест в поисках увеличивающейся суммы.

Мне кажется, что в своем интервью ТАСС (о котором, я практически уверен, еще будет много чего сказало) В.Путин выразил главную мысль, которая отличает его от современного эффективного политика, в какой бы стране таковой ни жил. Мысль эта была сформулирована в ответ на крайне конкретный, я бы даже сказал, не предполагавший, вроде бы, вариативности, вопрос корреспондента о перестановках в правительстве и администрации.

Казалось бы «припертый к стенке», президент уверенным голосом сообщил, что математическое правило о том, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, неверно. Посмотрим, конечно, будет ли В.Путин скоро удостоен премии Филдса, однако с политической точки зрения это — самое откровенное и важное признание за все 20 лет, которые президент провел на вершине российской власти.

Все сказано: все перемены, которых можно ожидать при жизни В.Путина, сводятся к перетасовке колоды, которая в целом сложилась еще в начале 2000-х годов: не правительство, так администрация; не администрация, так совбез; не государственная дума, так конституционный суд. Недостаток квалификации — не проблема, обучатся на ходу. Главное — перемена мест в поисках увеличивающейся суммы (непонятно только, чего).

Так что все рассуждения о транзите, трансфере и прочих увлекательных сюжетах могут быть прекращены: перестановки «по горизонтали» — это все, чего можно ждать от нынешней власти. И продолжатся они будут до того времени, пока не начнутся действительно по-настоящему радикальные движения по вертикали. Ну то есть в рай или в ад, если кто не понял…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»


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