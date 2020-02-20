«На моей медкарте стоит отметка — черный треугольник» 19 20.02.2020, 16:18

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Как государство загнало молодого парня в кабалу.

В белорусском законодательстве есть специальная категория людей — «обязанные лица». Это те, которых лишили родительских прав, а их детей отдали на государственное обеспечение — в интернат или детский дом. Но содержат этих детей фактически за счет бывших родителей — вычитают из их зарплаты минимум половину. Антон К. из города Могилева — один из таких людей. Он рассказал правозащитному центру «Весна» свою историю, из которой ясно, что Антон — не безнадежный маргинал, он пытался подняться со дна — заработать деньги, рассчитаться с долгами и жить нормальной жизнью, но не смог, потому что в белорусская государственная система работает против таких людей, как он.

«Попросил 2 дня за свой счет, чтобы заработать на хлеб, — получил 15 суток»

Мужчину лишили родительских прав, и теперь каждый месяц с его зарплаты высчитывают 300 белорусских рублей на содержание его ребенка государством. При этом работать Антону предлагают только на государственном предприятии, а если заработка не хватает, чтобы покрыть расходы на ребенка — растет долг.

— Задолженность накапливается, и дальше высчитывается уже не 300 рублей с зарплаты, а 70%. На жизнь остается менее 100 рублей. А если учитывать размер квартплата, оплаты питания, то на жизнь не остается фактически ничего. Можно сказать, что большая часть обязанных лиц живет впроголодь.

Если не выходишь на работу в течение даже одного дня, то участковые могут составить протокол об административном правонарушении по статье 9.27 КоАП, а если прогулов наберется 10 и более на протяжении трех месяцев — то обязанные лица подвергаются уголовному наказанию по статье 174 УК и могут быть лишены свободы на срок до одного года.

Антон уточняет, что в Беларуси суд не рассматривает административные дела по ст. 9.27 КоАП, а решение принимает начальник РУВД. И практически во всех случаях обязанные лица попадают на «сутки», хотя в КоАП предусмотрен и штраф до двух базовых величин.

«Вот я тоже недавно попал — это было мое первое нарушение по статье 9.27. Я работал на заводе, и зарплата после отчислений был менее 100 рублей. Я приходил к банкомату, смотрел, сколько я заработал за месяц, и осознавал, что с такими деньгами я просто не проживу».

Антон начал искать подработку в Интернете. Однажды ему нужно было на два дня отлучиться с работы на заводе, чтобы заработать хотя бы себе на хлеб. Мужчина пришел в отдел кадров и попросил два дня за свой счет без сохранения заработной платы, но ему отказали.

«Подъехал человек, с которым я работал, я собрался и поехал. Заявление я оставил в отделе кадров. После того, как я сделал свою работу, снова вышел на завод. На проходной меня ждал участковый, и за два дня „прогула“ мне дали 15 суток ареста, за которые потом насчитали 150 рублей».

При этом Антон утверждает, что после того, как он пробыл в камере РУВД около пяти часов, ему показали уже напечатанный протокол, никто его не опрашивал, показаний не брал, даже не разговаривал с ним.

«Мне объяснили, что я должен просто расписаться, что якобы с протоколом ознакомился. Сказали, будешь подписывать или не будешь — все равно уже назначены „сутки“, и я буду арестован. На „сутках“ сидишь постоянно в камере, а потом после выхода за содержание там платишь деньги, которых у обязанных лиц и так нет».

К слову сказать — отдых у обязанных лиц составляет всего семь дней в год.

«Государству, видимо, выгодно загонять людей в такую кабалу»

Знакомый Антона предложил поработать в России. Мужчина согласился и на два года уехал на заработки в соседнюю страну. После того, как вернулся — его осудили на год лишения свободы по статье 174 УК.

В колонии тоже надо было работать. За год лишения свободы долг Антона перед государством увеличился.

«Колония не может дать достойной работы, и каждый год, проведенный там — увеличивает долг как минимум на 3.300 рублей.

Государству, видимо, выгодно загонять людей в такую кабалу. Осужденные, у которых нет исков, не получают ничего. Я видел расчетные листочки — 3 копейки, 5 копеек — такие вот суммы.У обязанных лиц немного побольше. У меня получалось около 10 рублей — 10%, выходит, 100 рублей была зарплата».

Антон говорит, что если раньше у него была какая-то реальная возможность погасить задолженность за более-менее короткий период времени, то сейчас это становится неподъемным.

«Если работать у себя в городе на предприятии с зарплатой в 500 рублей, и будут вычитать 70% — пусть 350 рублей я буду отдавать, — значит, 300 будет уходить на ежемесячную выплату, а 50 рублей — на долг, — то сколько мне нужно будет отработать, чтобы его погасить?»

После выхода из колонии Антон обратился в центр занятости населения, ему дали направление в литейный цех. Но за год в неволе у мужчины начались проблемы со здоровьем: сильные боли в спине, немеют руки по ночам. Поэтому Антон решил пройти медицинское обследование.

«Я пришел к врачу, объяснил свою ситуацию: мне дали направление на работу, но я плохо себя чувствую, не уверен, что смогу ее выполнять, а если смогу — то еще хуже мне станет после этого. Врач дал направление на рентген и к неврологу. На следующий день пришел посмотреть снимки. Мне их не отдали, сказали, что не знают, где они. Я заглянул в свою карточку, там было что-то непонятное написано — диагноз уже был поставлен, не знаю, кем. Назначили мне уколы, таблетки, я самостоятельно лечился дома.

Через некоторое время пришел участковый, отвез меня в РУВД, и дали мне трое суток ареста за то, что я якобы уклоняюсь. Я объяснил, что я болею, мне надо принимать лекарства».

По словам Антона, участковый съездил в поликлинику и привез справку о том, что он полностью здоров. Мужчина считает, что поликлиника действует в связке с милицией, центром занятости, и людям просто отказывают в лечении. На медицинской карте обязанного лица стоит отметка — наклеен черный треугольник, и если врач видит эту карту, то получить больничный или направление на обследование маловероятно.

«Мне сказали, что я снова попал и меня будут сажать»

Антон обжаловал решение об аресте, а после снова пошел в центр занятости, где ему дали новое направление на работу:

«Я пришел туда, мне сказали, что я должен три или четыре месяца быть учеником. При том, что у меня есть специальности, но мне почему-то дают направление не по им, а простым учеником.

Я спросил, какая будет заработная плата. Мне ответили: 250 рублей — учеником, а потом, если сдам на разряд, будет чуть больше.

Я так подумал: если я в месяц должен 300 рублей платить, а мне будут платить 250, то задолженность будет снова расти. Я написал на этом направлении, что отказываюсь от такой работы в связи с тем, что зарплата не будет покрывать задолженности. Отдал в отдел кадров, там они поставили печать, написали, что отказался от предложенной работы.

С этим направлением я поехал в центр занятости — отдал его, и на меня начали кричать, что я не имею права отказываться от предложенной работы, стали звонить участковому инспектору. Мне сказали, что я «снова попал» и меня «будут сажать». Хотя по закону работу мне должны были предложить по моей специальности».

Знакомый предложил Антону более высокооплачиваемую работу в Минске. Мужчина попытался узнать номер счета, чтобы самостоятельно платить государству за содержание ребенка. Но ему отказали, указав, что работать мужчина может только по направлению от центра занятости.

«Но где же логика? Почему я должен работать за 250 рублей в месяц, если столько же я смогу заработать за неделю? И при этом я буду добровольно погашать этот долг, чтобы его быстрее выплатить. Но мне сказали, что я должен работать именно там, куда меня направили», — возмущен Антон.

Мужчина считает, что государству, видимо, выгодно держать в черном теле всех людей, чтобы как можно больше вытягивать из их денег, и часто обязанные лица сами согласны с этим — они уже опустили руки.