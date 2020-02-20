Майкл Блумберг продаст бизнес, если станет президентом США 6 20.02.2020, 16:20

Майкл Блумберг

Фото: AP

За 2019 год выручка Bloomberg LP превысила $10 миллиардов.

Американский миллиардер и кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг продаст свой бизнес в случае выигрыша на президентских выборах, пишет nv.ua.

Блумберг планирует продать Bloomberg LP, финансовую информационную компанию, которая сделала его миллиардером.

«В случае избрания президентом Майкл продаст компанию», — заявила пресс-секретарь полтики и бизнесмена Галия Слайен.

Процесс продажи компании начнется с создания слепого траста.

Bloomberg LP — это крупная медиа корпорация, которая производит новости и продает информацию о рынках ценных бумаг. По данным аналитиков компании Burton-Taylor International Consulting, за 2019 год выручка Bloomberg LP превысила $10 млрд.

Отмечается, что Майкл Блумберг не конкурирует в штатах досрочного голосования и планирует вступить в избирательную гонку 3 марта, когда в Супервторник проголосуют 14 штатов.

Действующий президент США Дональд Трамп не продал бизнес, а передал его в управление своим сыновьям Эрику и Дональду младшему.