Просмотр телевизора помог птицам выбрать свежую еду 2 20.02.2020, 17:02

В исследовании принимали участие синие синицы.

Просмотр видео помог птицам лучше выбрать еду. Видео о том, как едят другие птицы, помогло синицам отказаться от неприятной на вкус и потенциально токсичной пищи, говорится в исследовании ученых из Университет Маккуори. Работа опубликована в журнале Journal of Animal Ecology, пишет «Хайтек».

В исследовании принимали участие синие синицы (Cyanistes caeruleus) и большие синицы (Parus major). Представители обоих видов вместе добывают пищу и имеют сходную диеты. Ученым уже известно, что большие синицы перенимать пищевые привычки у других особей внутри популяции — то есть учиться не есть то, что не понравилось их собратьям.

В новой работе ученые задались целью выяснить, способны ли синие и большие синицы учиться выбирать еду на примере других особей с учетом того, что они являются представителями разных видов.

Продемонстрировав птицам видео, на которой представители того же самого или другого вида отказываются употреблять в пищу те или иные продукты, ученые пришли к выводу, что синие синицы могут снизить вероятность неудачного опыта и потенциального отравления, наблюдая за большими синицами.