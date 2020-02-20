Говорит и показывает Путин 3 Ирина Петровская

20.02.2020, 17:23

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Фото: AFP

Жалкое получилось зрелище.

Российский Первый канал неожиданно для всех сломал собственную сетку и поставил в эфир документальный фильм «Дело Собчака», приурочив показ к 20-летней годовщине со дня смерти первого питерского мэра. В принципе, на ТВ такое бывает: уходит в мир иной кто-то из великих, и каналы срочно вносят изменения в свою программу. Как известно, человек смертен, и иногда внезапно смертен, вот в чем фокус. Однако дата ухода из жизни Анатолия Собчака неизменна уже два десятилетия. А программное планирование на телеканалах долгосрочное — есть даже специальные люди, которые отслеживают грядущие памятные даты, чтобы вовремя осветить их в своем эфире. Фильм же «Дело Собчака» снят не сегодня и даже не вчера, а два года назад. Тогда же он вышел в прокат, и ничто не мешало программным службам запланировать и поставить его в эфир без взлома сетки.

Хотя нет. Кое-что мешало. К примеру, катастрофический для нынешнего телевидения хронометраж (два с лишним часа). Максимум, на что в редчайших случаях идут телеканалы, — разбивают такое кино на несколько частей и показывают два-три дня подряд под грифом «Кино не для всех» в глухой ночи.

В общем, как ни крути, а эта акция кажется беспрецедентной. И объяснений тому как минимум два. Автор идеи и соавтор сценария фильма — Ксения Собчак, которая с прошлой недели вновь обрела прибежище на вожделенном Первом канале. Теперь она по меньшей мере три раза в неделю ведет программу «Док-ток», объявленную ей самой революцией в жанре ток-шоу. «Революция» на деле мало чем отличается от привычных зрителю форматов Малахова-Борисова, но, похоже, ни Ксению, ни руководство телеканала это не смущает. Собчак явно выдан карт-бланш, и именно поэтому возможным оказался и показ «неформатного» фильма об отце.

Второе — и главное: участие в фильме Владимира Путина, который еще в сентябре 2017 года дал Ксении Собчак большое интервью, после чего он, по слухам, и благословил ее на участие в президентских выборах. Для оживления, так сказать, заранее предсказуемой унылой кампании, в которую она внесла некоторую «изюминку», сумев даже на время привлечь на свою сторону иных доверчивых либералов.

В фильме, цель которого, по словам Ксении Собчак, рассказать всю правду об отце, прослеживается весь путь Анатолия Собчака во власти — начиная с первого съезда народных депутатов в 1989 году и заканчивая уходом из жизни в 2000-м. И все это время рядом с депутатом, потом мэром, а потом и опальным политиком был его верный ученик, помощник и соратник «Володя Путин», с которым, по свидетельству жены Собчака Людмилы Нарусовой, ее мужу было комфортно и надежно. Другие предавали, клеветали, травили. Путин — никогда!

В фильме он, по сути, и есть главный и положительный герой. Он рядом с начальником во время путча. Он категорически отказывается играть в одной команде с конкурентом и противником Собчака Владимиром Яковлевым — не позволяют благородство и представления о чести. Он спасает своего больного учителя, подвергая реальной опасности самого себя и свою едва пошедшую в гору карьеру. Он после ухода Ельцина в отставку внушает политическому изгою Собчаку надежду на лучшее будущее: «Надо же, мой Вова президент!» Он, наконец, прерывает свой предвыборной тур, чтобы проводить в последний путь своего умершего Учителя.

На этом благостном фоне декларации Анатолия Собчака о главных принципах демократического государства — защите прав человека, равноправии человека и государства — кажутся прекраснодушными, но не осуществимыми на практике идеями интеллигента во власти. «Вышел бы Собчак на площадь в 2011 году?» — спрашивает главного героя Ксения Собчак. «Он ничего не сделал бы, что могло бы навредить главе государства», — с уверенностью отвечает Владимир Путин.

Ну а своевременность внеурочного показа фильма по Первому каналу подтвердил визит Путина в Санкт-Петербург в день 20-летней годовщины со дня смерти Собчака, о чем, естественно, рассказали все новости. Выкроил несколько часов в своем напряженном графике, чтобы помянуть Учителя.

Андрей Колесников, любимый журналист Путина и его верный летописец (автор книг «От первого лица», «Я Путина видел» и пр.), дал на этой же неделе интервью Юрию Дудю. И, скорее всего, не раз об этом пожалел. Пришел как акула пера и мастер слова — ушел растерянный и раздавленный после «детских» вопросов молодого коллеги. Жалкое получилось зрелище. В попытках и невинность соблюсти, и расположение первого лица не потерять он больше экал, бекал и мычал, чем отвечал на прямые вопросы безжалостного, как никогда, Дудя, назвавшего гостя «нежным пропагандистом» и чрезвычайно его этим определением уязвившего.

Судя по интервью, Колесникова и в Путине, и в нынешнем устройстве государства почти все устраивает. Ну есть у Владимира Владимировича (он, сам того не замечая, называет Путина исключительно по имени-отчеству) свои слабости: в хоккей любит играть, даже если это «поддавки», за амфорами иногда ныряет, а как не нырнуть, если эти амфоры кто-то заботливо положил на дно, желая доставить президенту удовольствие. Но главное, что жить людям за прошедшие 20 лет при Путине стало лучше. Дудь поражен: «Вы действительно так считаете? Вы в других городах бываете?» Колесников, разумеется, бывает. Вместе с Путиным. Стало быть, и видит жизнь исключительно из окна автобуса, перевозящего журналистов президентского пула. И вот из этого-то окна жизнь выглядит намного лучше, чем была раньше. А уж «в моем родном Семибратове Ярославской области жить стало гораздо лучше, это я вам точно говорю».

На сайте информационного агентства ТАСС стартовал масштабный проект «20 вопросов Владимиру Путину» — ровно по числу лет, которые он находится у власти. Известный интервьюер Андрей Ванденко записал 3,5 часа видео с президентом, разбив их на 20 коротких серий, которые будут выкладывать на цифровых платформах агентства по 3-4 в неделю, вплоть до 26 марта. Анонсируемые темы — от отставки правительства и изменений в Конституции до дел Голунова, Серебренникова, летних протестов в Москве и личных потерь. Обстановка неформальная. Собеседник для Путина новый и, в отличие от заходящихся в верноподданническом раже Соловьева с Михалковым, на льстеца и лизоблюда не похож, хотя к острым и неутвержденным заранее вопросам президент не привык и не факт, что будет откровенен. Удивительно то, что это многосерийное интервью не предназначено для традиционного телевизора. Первая серия уже выложена. «Как поживаете?» — спрашивает в самом начале Ванденко. «Честно?» — откликается Путин. «Честно», — подтверждает журналист. «Очень хорошо!» — с довольной улыбкой отвечает президент… А мужики-то и не знают.

Ирина Петровская, «Новая газета»