Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь 10 20.02.2020, 18:14

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Счастливчик не мог поверить своим глазам.

Американский водитель из города Чапин, штат Южная Каролина, пропылесосил салон машины и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги мужчина купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, он выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн). Об этом сообщает портал UPI, пишет "Сегодня".

Счастливчик не поверил своей удаче и несколько раз переспросил работника магазина, действительно ли он стал победителем.

Удачливый американец планирует потратить часть выигрыша на покрытие долгов, а остальную сумму использовать, чтобы позаботиться о своей семье и немного повеселиться.