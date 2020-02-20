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Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

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  • 20.02.2020, 18:14
  • 5,037
Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Счастливчик не мог поверить своим глазам.

Американский водитель из города Чапин, штат Южная Каролина, пропылесосил салон машины и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги мужчина купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, он выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн). Об этом сообщает портал UPI, пишет "Сегодня".

Счастливчик не поверил своей удаче и несколько раз переспросил работника магазина, действительно ли он стал победителем.

Удачливый американец планирует потратить часть выигрыша на покрытие долгов, а остальную сумму использовать, чтобы позаботиться о своей семье и немного повеселиться.


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