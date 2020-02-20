Литовские депутаты: Работающие над БелАЭС компании должны попасть под санкции 2 20.02.2020, 18:19

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Фото: DELFI

«Движение против Островецкой АЭС» ведет сбор подписей под петицией Европарламенту.

Все фирмы и компании, связанные со строительством Островецкой АЭС в Беларуси, должны подвергнуться санкциям со стороны Западных стран. Об этом депутат Сейма Литвы Эммануэлис Зингерис заявил на первом съезде «Движения против Островецкой АЭС», сообщает корреспондент Сharter97.org из Вильнюса.

«Мы должны установить все фирмы и компании, работающие над строительством БелАЭС. Эти компании должны попасть под санкции, чтобы они никогда не получили работу над проектами на Западе», — добавил Зингерис.

О необходимости санкций против застройщиков Островецкой АЭС заявил также депутат парламента Литвы Жигимантас Павильонис. Политик рассказал, что Литва противодействует строительству БелАЭС не первый год. Так, ранее в стране было собрано более 65 тысяч подписей против Островецкой АЭС. Кроме того, парламент страны принял закон, запрещающий покупку электроэнергии с небезопасных станций и признающий БелАЭС небезопасной. «Если Росатом к нам не прислушивается, то мы сделаем это строительство еще дороже благодаря санкциям», — заявил Павильонис.

Член Сейма Литвы Аудронюс Ажубалис назвал ошибкой отмену санкций Евросоюза против белорусских чиновников и против Александра Лукашенко в 2016 году. «Еще не поздно остановить запуск АЭС, мобилизовав союзников в Европе», — добавил парламентарий.

Сейчас «Движение против Островецкой АЭС» ведет сбор подписей под петицией Европарламенту. Одно из требований — призвать Европейскую комиссию, Совет Европейского Союза, страны ЕС и стратегических партнеров ЕС рассмотреть вопрос о санкциях против Росатома и других компаний, отвечающих за строительство Островецкой АЭС.