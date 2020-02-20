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Партийный шнур

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  • Антон Орехъ
  • 20.02.2020, 18:23
  • 2,316
Партийный шнур
Антон Орехъ

В песне про «Выборы» вся программа уже изложена.

Сергей Шнуров сам все и объяснил. В прозе и без мата. Со мной, говорит, будет веселее. Наверняка! Уж по сравнению с Борисом Титовым из российской «Партии Роста» будет веселее точно. Если побыть немного занудой, то можно, конечно, задать несколько уточняющих вопросов. Не перепутал ли Шнур партию и Party? Какова в принципе цель политической организации? Если чисто поржать – ну, тогда окей. Если партия должна еще сочинять какую-то платформу, бороться за, прости господи, мандаты – тогда кроме часа потехи должно быть еще и какое-то у партии дело. Но кому вообще сейчас нужно дело? Вот та же Партия Роста. Какого Роста? Метр восемьдесят? Чьего Роста? Ботвы и корнеплодов? Куда Роста? Ввысь, вширь, вглубь? Мне сейчас очень не хватает именно тех слов, которые так удачно и ловко использует всякий раз Шнуров Сергей Владимирович в своих выступлениях.

Возможно, я не так внимательно слежу за деятельностью данной Партии Роста и не все знаю о ее делах. Но это, скорее, не моя проблема, а ее недостаток. Потому что партия должна быть такой, чтобы про нее знал каждый дурак. Оптимально теперь назвать концерты Шнура митингами или встречами с избирателями. Особенно прекрасно песни Сергея Владимировича будут звучать перед выборами в день тишины. Партия, про которую никто не знает, кроме ее членов, и которая ничего не делает, кроме собраний актива, теперь будет известна всем. Вы за кого проголосуете – за коммунистов или за Партию Роста? Сейчас ответ очевиден. А если спросить иначе: за коммунистов или за партию, где Шнур? Со Шнуром – это совсем другое дело! С таким Шнуром не нужна никакая программа действий.

В песне про «Выборы» вся программа уже изложена. Поскольку Шнуров действительно задорный мужик, то как-то не хочется углубляться в прикладную политологию дальше и размышлять, является это проектом Кремля, Кириенко или кого-то еще. Наверное, выборы действительно надо оживить. Наверное, надо маленько вернуться в 90-е, когда каких только партий не создавали и какие только фрики в депутаты не шли. И не просто шли, а доходили. Светлой памяти депутат Марычев с накладными сиськами – как же я по нему тоскую в парламенте! Вот пусть будет Партия Шнура, партия World of Tanks, партия Дудя и партия Прилепина.

А победит все равно, кто надо. Но это будут не просто выборы с заранее ясным финалом, унылой зюгановщиной и жириновщиной. Это будут выборы, где в наличии есть и другие развлечения помимо каруселей в день голосования. Весело, с песнями, с матерком и задорным нуаром. Ведь народу не право выбора интересно и не программы кандидатов. Народу главное, чтобы не скучно. Скучно не будет!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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