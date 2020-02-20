БГУ догнал Варшавский университет - по ценам за обучение 6 20.02.2020, 18:22

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Сколько теперь стоит год в главном университете Беларуси по сравнению с соседними странами.

Со следующего месяца БГУ увеличивает цены за обучение на платной форме первой ступени высшего образования. У тех, кто не прошел на бюджетное место, появился еще один повод задуматься об учебе за границей: качество образования там выше, а учиться можно дешевле, чем в Минске, пишет belsat.eu. На примере трех специальностей можно увидеть разницу в ценах в БГУ и университетах наших соседей, которые занимают первые места в национальных рейтингах.

С 1 марта, согласно приказу ректора БГУ Андрея Короля, цены за обучение на бакалавриате в главном университете Беларуси выросли в среднем на 12% - то есть примерно на 400-500 рублей. На сколько теперь будет отличаться цена на учебу для белоруса в главных ВУЗ Беларуси и его соседей на примере трех специальностей - информатики, международных отношений и философии. Первая - одна из самых востребованных на рынке, вторая - традиционно популярная у абитуриентов, третья – потому что трудно найти вакансию штатного философа.

Обучение для «платника» на факультете прикладной математики и информатики со следующего месяца будет стоить 3420 рублей на 1-3 курсах и 2736 рублей - на четвертом.

Столько же стоит учеба на специальности «Философия».

Обучение на специальности «Международные отношении» обойдется «платнику» дороже. До третьего курса нужно будет платить ежегодно 4570 рублей, на четвертом – 3656 рублей.

В пересчете на евро обучение будет стоить примерно столько:

Информатика - 1440 евро (1150 на последнем курсе).

Международные отношения – 1925 евро (1538 на последнем курсе).

Философия - 1440 евро (1150 на последнем курсе).

Как говорит университет, оплату повышают, чтобы «привести цены на обучение в соответствии с затратами на него». Разбежка в ценах на две последние специальности, обучение на которых не требует дорогостоящего оборудования и лабораторий, связанная исключительно с экономическим расчетом, объясняет «Белсату» кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич, независимая эксперт в области образования.

«Основная задача любого университета - через оплату обучения покрыть расходы на зарплату преподавателей, персонала и так далее. Качество образования абсолютно не принимается во внимание. Во внимание принимается только конъюнктура специальностей: пользуется ли не пользуется она спросом», - говорит Светлана Мацкевич.

Разбежка в оплате за обучение на вышеперечисленных специальностях в главном университете Польши, Варшавском, более наглядно демонстрирует востребованность этих специалистов на рынке:

Информатика - 3300 евро.

Международные отношения - 3000 евро.

Философия - 1500 евро.

Латвийский университет, первый в рейтинге университетов наших северных соседей, уже опубликовал цены обучения на следующий учебный год. Белорусы, которые выберут англоязычные программы по информатике или международной экономике и коммерческой дипломатии, заплатят 2200 и 3080 евро соответственно.

Год обучения на специальности «Философия» стоит 2100 евро, но, в отличие от двух предыдущих программ, преподают на ней только по-латышски.

Разбежка между ценами обучения в Литве намного больше, чем в Беларуси, и зависит от университета, специальности и этапа обучения. Цена за курс на бакалавриате начинается от 1300, но в главном - и старейшим - университете страны, Виленском, дешевле всего обойдется обучение на специальности «Английская и русский язык» - 2175 евро.

Набор англоязычных программ в этом университете ограничен: из предметов, наиболее приближенных к нашей тройке здесь есть «Информационные системы и кибербезопасность», год стоит 3600 евро.

Философом и специалистом в международных отношениях можно стать в Европейском гуманитарном университете, который в середине нулевых переехал из Минска в Вильнюс и сейчас занимает второе место в рейтинге частных вузов в этой стране. До настоящего времени университет остается фактически белорусским: 95% студентов здесь - наши соотечественники.

Год обучения на специальности «Мировая политика и экономика» в ЕГУ обойдется в 1250 евро, на «Философии» - всего 500 евро.

Это дешевле, чем в БГУ, а с хорошими оценками можно получить грант, который покроет от 50 до 100% расходов на учебу. Распределение грантов происходит по итогам каждого семестра.

К польским и латышским ценам приблизился главный украинский университет - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Год обучения на бакалавриате на всех трех специальностей обойдется белорусам в $ 3000. Чтобы учиться в КНУ, сначала нужно овладеть украинским: специальности «Информатика», «Философия» и «Международные отношении» ведутся на государственном языке Украины.

Москва: бесплатно или очень дорого

Согласно с договором 1998 года, белорусы в российских университетах учатся бесплатно - при условии, что прошли конкурс. Если не хватает баллов, чтобы пройти на бюджетное место в МГУ имени Ломоносова, можно заключить договор с университетом и платить вплоть до $ 7730 за каждый год. Правда, специальности «Прикладная математика и информатика», «Философия» и «Международные отношении» - одни из самых дешевых - «всего» $ 6143 в год.

Это в два раза дороже, чем в одном из старейших университетов Европы в Падуе, где учились Коперник, Галилей и Франциск Скорина.

По словам Светланы Мацкевич, которая раньше преподавала в Российском государственном социальном университете, российская система образования радикально отличается от белорусской, ведь наши восточные соседи действительно начали адаптировать стандарты образования под Болонский процесс.

«Содержание образования там резко изменилось. Другое дело, российское образование имеет другие проблемы. Там, как и в Беларуси, активно влияет политический фактор. Сейчас успехи, достигнутые российскими вузами в рамках болонской системы, начинают уступать за счет негласных административных установок, которые там принимаются», - добавляет Мацкевич.