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Беларусь закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

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  • 20.02.2020, 18:38
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Беларусь закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

«Белнефтехим» отказался назвать сумму сделки.

Беларусь купила у трейдеров российскую нефть без премии к цене с перевалкой в Литве.

Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского государственного концерна «Белнефтехим».

В сообщении говорится, что Беларусь закупила 160 тыс. т российской нефти. При этом в компании отказались назвать сумму сделки.

Прибытие двух танкеров с нефтью в порт Клайпеды ожидается в марте.


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