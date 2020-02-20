Беларусь закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров 20 20.02.2020, 18:38

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«Белнефтехим» отказался назвать сумму сделки.

Беларусь купила у трейдеров российскую нефть без премии к цене с перевалкой в Литве.

Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского государственного концерна «Белнефтехим».

В сообщении говорится, что Беларусь закупила 160 тыс. т российской нефти. При этом в компании отказались назвать сумму сделки.

Прибытие двух танкеров с нефтью в порт Клайпеды ожидается в марте.