Беларусь закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Беларусь закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров20
- 20.02.2020, 18:38
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«Белнефтехим» отказался назвать сумму сделки.
Беларусь купила у трейдеров российскую нефть без премии к цене с перевалкой в Литве.
Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского государственного концерна «Белнефтехим».
В сообщении говорится, что Беларусь закупила 160 тыс. т российской нефти. При этом в компании отказались назвать сумму сделки.
Прибытие двух танкеров с нефтью в порт Клайпеды ожидается в марте.