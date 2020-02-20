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В пятницу в Беларуси ожидается до +9°С

  • 20.02.2020, 19:14
В пятницу в Беларуси ожидается до +9°С

Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.

До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Будет без существенных осадков, лишь днем по западу пройдут мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 3-9 градусов тепла.


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