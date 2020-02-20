Белорусские дизайнеры начали отказываться от мастерских 1 20.02.2020, 19:58

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Фото: Радыё «Свабода»

Что выиграет ЖРЭО и в конечном итоге государство?

Наступила развязка в конфликте между Комитетом госконтроля и белорусскими дизайнерами по поводу творческих мастерских, которые предоставлялись на льготных условиях. Сначала контролеры посчитали, что дизайнеры и художники нарушают условия — и ЖРЭО насчитали им огромные суммы аренды. После того, как об этом написали СМИ, в КГК и Минкульте пообещали разобраться. В итоге дизайнер Максим Карась получил решение ЖРЭО Московского района — заплатить штраф за нецелевое использование помещения, и отказался от мастерской, передает tut.by.

— В известном кейсе с мастерскими наши надежды не вполне оправдались, — сообщают в Белорусском союзе дизайнеров. — Несмотря на позитивный ответ КГК на запрос Министерства культуры об отзыве актов на оплату штрафных санкций и недопущении применения арендной платы без льготы и применения каких-либо мер ответственности, ЖРЭО Московского района вынесло свой собственный вердикт, посчитав педагогическую деятельность Максима Карася коммерческой. Карась как ИП обучает коллег-дизайнеров и просто желающих обрести навыки по проектированию и изготовлению кожгалантерейных изделий, передает свои профессиональные и творческие навыки. Несмотря на наши попытки убедить ЖРЭО, что это тоже творческая деятельность (что указано и в нашем Положении о мастерских, и в Кодексе о культуре), ЖРЭО Московского района, хотя и отозвало абсурдный счет в 98 тысяч рублей, все-таки потребовало заплатить штраф в 780 рублей за якобы нецелевое использование.

В итоге дизайнер принял решение отказаться от аренды с мастерской. Такое же решение приняла коллега Максима, Юлия Тишкевич, мастерская которой находилась по соседству, хотя к ней со стороны арендатора претензий не было.

— Что выиграет ЖРЭО и в конечном итоге государство? — задаются вопросом дизайнеры. — Найдут ли они арендаторов, готовых вкладывать деньги в это помещение? При назначении штрафа ЖРЭО ссылалось на некие устные распоряжения КГК, но на официальные письменные рекомендации ЖРЭО реагировать не захотело. Да здравствует ЖРЭО Московского района, самое независимое и принципиальное в мире.

В то же время, претензии по остальным мастерским были аннулированы, сообщили в Союзе.

— Теперь всем творческим союзам предстоит совместная работа с Минкультом по внесению в Кодекс о культуре развернутого положения о творческих мастерских, где будет четко прописано, что там должно быть, а чего не должно, что может, а чего не может творческий работник в этой мастерской делать: творить, обучать, приглашать гостей, помощников, заказчиков, крутить швейную машинку (и другие машинки, соответственно профилю), держать кровать, и каким законным образом получать доходы от своей творческой деятельности. Надеемся, что после этих правок подобные правовые коллизии больше не возникнут, и представители ЖРЭО перестанут наступать на крылья творцам. Возможно, встанет вопрос и о придании особого гражданско-правового статуса для творческих работников по аналогии с ремесленниками, адвокатами, нотариусами.

Напомним, Комитет госконтроля провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников, у которых льготная ставка на аренду. Контролеры посчитали, что не все художники выполняют правила, поэтому некоторым пересчитали аренду и выставили счет до 50 тысяч долларов. Вмешался председатель КГК: Леонид Анфимов лично побывал в мастерской Владимира Цеслера, где ревизоров не устроила кровать, и решение про пересчет отменили. Министерство культуры обратилось в Госконтроль и Мингорисполком с просьбой объяснить творческим работникам, в чем же заключаются нарушения, и не расторгать в одностороннем порядке договоры об аренде.