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Опрос: Американское общество рекордно поляризовано по поводу уровня одобрения Трампа

  • 20.02.2020, 20:10
Опрос: Американское общество рекордно поляризовано по поводу уровня одобрения Трампа

В целом уровень одобрения Трампа стабилен, но не дотягивает до 50%.

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа остается на уровне 49%, так же как и в предыдущем опросе. Это на пять процентов больше, чем в опросе в начале января, проведенном до того, как Трамп был оправдан Сенатом в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте, говорят данные свежего социологического опроса от Gallup, передает «Зеркало недели».

Как и в предыдущем опросе, проведенном 16-29 января, рейтинг одобрения из опроса 3-16 февраля отражает рекордную поляризацию для одного опроса Gallup – разница между сторонниками республиканцев и демократов - 87%.

Среди сторонников Республиканской партии 93% одобряют работу Трампа. Среди сторонников Демократической партии таких лишь 6%.

Среди независимых избирателей работу президента США одобряют 43% американцев.

Повышение рейтинга одобрения работы Трампа происходит в то время, когда американцы все более и более позитивно оценивают состояние нации.

Процент, который удовлетворен тем, как идут дела в США, уже улучшился с 36% до 41%. Последнее исследование показало дальнейший рост удовлетворенности на национальном уровне, причем теперь состоянием нации удовлетворены 45%, что является самым высоким показателем с февраля 2005 года.


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