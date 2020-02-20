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Видеофакт: Под Ивьем 400-килограммовый лось резко выпрыгнул под колеса машины

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  • 20.02.2020, 20:37
  • 2,705
Видеофакт: Под Ивьем 400-килограммовый лось резко выпрыгнул под колеса машины
Иллюстрационное фото

Пассажиры до последнего надеялись, что лось успеет проскочить.

Житель Гродненской области Сергей 17 февраля ехал по загородной трассе между Ивьем и Юратишками. Начинало темнеть, водитель разговаривал с коллегами в авто, и тут неожиданно сбоку выпрыгнул огромный лось. Видео, как все было, Сергей прислал в редакцию autogrodno.by.

По словам Сергея, он и пассажиры до последнего надеялись, что лось успеет проскочить. Мужчина говорит, что сразу же нажал на педаль тормоза, но не успел — и животное врезалось в машину. Водитель считает, им повезло, так как они ехали на микроавтобусе.

— Если бы ехали на легковушке, лось уже лежал бы в салоне. А так VW T5 хорошо отработал удар, у нас ни царапинки, — говорит он.

После удара лось отбежал в канаву и через 40 минут умер. На место прибыли сотрудники ГАИ и егери, которые сказали, что лось весил около 400 килограммов. Кстати, знака «Дикие животные», по словам водителя, на дороге не было.

— Машину, наверное, восстанавливать смысла нет. С места наезда бус утянули на эвакуаторе, — рассказал он.


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