Зеленский: Небесная сотня — это герои, они не дали расколоть Украину 20.02.2020, 21:04

Владимир Зеленский

Президент Украины пообещал, что дела Майдана будут полностью завершены.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал героев Небесной сотни людьми, которые отстояли независимость страны и не дали ее расколоть. Об этом он заявил на встрече с родственниками погибших 20 февраля 2014 года, сообщает liga.net.

Зеленский пообещал, что дела Майдана будут полностью завершены и назвал это главной задачей власти.

На вопрос отца одного из погибших, Владислава Зубенко, Зеленский сказал: "Для меня герои Небесной сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможность расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои".

В ответ на жалобы родственников погибших о том, что они уже шесть лет ждут результатов расследования и наказания виновных, генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что по делам Майдана уже осуждено 44 человека. На данный момент к ответственности привлекается 450 человек. Рябошапка подчеркнул, что все вещественные доказательства сохранены и будут использованы в суде.

Директор ГБР Ирина Венедиктова рассказала, что вскоре будет объявлен конкурс, на котором выберут руководителя управления по делам Майдана. По ее словам, семьи героев Небесной сотни смогут направить своего представителя для контроля его проведения.