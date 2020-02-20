Белорусские модели будут возмещать потраченные государством на их обучение средства 11 20.02.2020, 21:27

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иллюстрационное Фото: onliner.by

Совмин определил, как это будет происходить.

Совет министров утвердил порядок расчета и возмещения в местный бюджет средств, затраченных государством на обучение моделей в Национальной школе красоты. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документ регулирует порядок расчета и возмещения в местный бюджет средств, затраченных государством на обучение в государственном учреждении образования «Центр «Национальная школа красоты» профессии «Модель», а также устанавливает категории лиц, которые освобождаются от такого возмещения.

Учащиеся будут обязаны возместить затраченные на их обучение государством средства в случае досрочного прекращения обучения или отказа от заключения модельного контракта.

От возмещения затрат будут освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет, потерявшие последнего из родителей в период обучения; лица, имеющие одного из родителей либо мужа (жену) инвалида I или II группы или ребенка-инвалида; беременные женщины, обучающиеся (лица, освоившие образовательную программу), имеющие ребенка в возрасте до трех лет на дату прекращения учебы.

Расчет суммы, которую необходимо будет возместить, будет производить Национальная школа красоты. Ее размер будет определяться путем умножения стоимости обучения за один месяц в базовых величинах на количество полных месяцев обучения.

Документ также регулирует иные вопросы модельной деятельности. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.