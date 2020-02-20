На рынок Беларуси выходит «убийца» Geely 13 20.02.2020, 21:39

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Слева — Changan CS55, справа — CS35 Plus

Автосалон «Мультимоторс» объявил об официальном старте продаж китайской марки Changan.

Сегодня автосалон «Мультимоторс» объявил об официальном старте продаж немного подзабытой марки Changan. Компания прошла полное переформатирование. Теперь автомобили выглядят и едут очень пристойно. Цены обещают конкурентоспособные. И кредиты — тоже, передает tut.by.

Пока дилер предлагает две модели, обе — кроссоверы. Changan CS35 Plus — это автомобиль размером с Geely Coolray. Он переднеприводный, предлагается как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Причем АКП известной японской фирмы Aisin. Двигатель всего один — атмосферный 1,6-литровый мощностью 117 л. с.

Стоимость базовой версии Comfort на «механике» — 37 400 рублей. Оснащение неплохое — кондиционер, электропакет, система стабилизации, две подушки безопасности и даже 10-дюймовый экран мультимедиа. Такой же автомобиль с АКП будет стоить 40 550.

Changan CS35 Plus

Версия Luxury с «механикой» потянет на 39 200 рублей, а с «автоматом» — 42 700 рублей. Здесь уже будет круиз-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, климат-контроль, камера заднего вида и многое другое.

Changan CS55

Более крупный CS55 длиной 4,5 м оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л. с. Комплектаций всего две — Comfort и Luxury. В базе предлагается шестиступенчатая «механика». С шестидиапазонным «автоматом» Aisin цена вырастет до 48 900 рублей. Топовая версия с «автоматом» стоит 51 300 рублей. Привод у этого кроссовера тоже только передний.