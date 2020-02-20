На рынок Беларуси выходит «убийца» Geely

На рынок Беларуси выходит «убийца» Geely13
- 20.02.2020, 21:39
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Автосалон «Мультимоторс» объявил об официальном старте продаж китайской марки Changan.
Сегодня автосалон «Мультимоторс» объявил об официальном старте продаж немного подзабытой марки Changan. Компания прошла полное переформатирование. Теперь автомобили выглядят и едут очень пристойно. Цены обещают конкурентоспособные. И кредиты — тоже, передает tut.by.
Пока дилер предлагает две модели, обе — кроссоверы. Changan CS35 Plus — это автомобиль размером с Geely Coolray. Он переднеприводный, предлагается как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Причем АКП известной японской фирмы Aisin. Двигатель всего один — атмосферный 1,6-литровый мощностью 117 л. с.
Стоимость базовой версии Comfort на «механике» — 37 400 рублей. Оснащение неплохое — кондиционер, электропакет, система стабилизации, две подушки безопасности и даже 10-дюймовый экран мультимедиа. Такой же автомобиль с АКП будет стоить 40 550.
Версия Luxury с «механикой» потянет на 39 200 рублей, а с «автоматом» — 42 700 рублей. Здесь уже будет круиз-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, климат-контроль, камера заднего вида и многое другое.
Более крупный CS55 длиной 4,5 м оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л. с. Комплектаций всего две — Comfort и Luxury. В базе предлагается шестиступенчатая «механика». С шестидиапазонным «автоматом» Aisin цена вырастет до 48 900 рублей. Топовая версия с «автоматом» стоит 51 300 рублей. Привод у этого кроссовера тоже только передний.