Замглавы администрации Лукашенко сделала открытие в географии 30 20.02.2020, 22:01

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Доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс считает, что Казахстан — восточный сосед Беларуси.

Посещая Волковысский педагогический колледж на Гродненщине, заместитель главы администрации правителя Беларуси Ольга Чуприс сделала открытие в географии и несколько интересных заявлений.

В частности, она сообщила, что власти планируют ввести какую-то особую ответственность за оскорбление учителей. Причем, как сказала Ольга Чуприс, делается это по примеру опыта Казахстана, где такая норма существует. При этом азиатскую страну заместитель главы администрации Лукашенко назвала «нашим восточным соседом».

«Обществу надо стать на защиту педагогов. Это можно сделать, используя, например, опыт нашего восточного соседа - Казахстана, где ввели административную ответственность за оскорбление учителя при исполнении служебных обязанностей», - цитирует Ольгу Чуприс издание «Гродненская правда».

Ольга Чуприс имеет степень доктора юридических наук и звание профессора. Она работала на различных руководящих должностях на юридическом факультете Белорусского государственного университета. Была проректором по учебной работе и инновациям БГУ. С декабря 2019 года - заместитель главы администрации правителя. В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конституционно-правовые проблемы гражданства в странах Содружества Независимых Государств: сравнительно-правовой анализ», а в 2010 году - докторскую на тему: «Теоретические проблемы правового регулирования государственной службы Республики Беларусь».

Следует отметить, что расстояние между Беларусью и Казахстаном - около двух тысяч километров.