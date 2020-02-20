Издержки, обременительные для Кремля Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

20.02.2020, 23:00

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фото: dw

Игнорировать протестный ропот Кремлю все сложнее.

Айтишники, аниматоры, галеристы, психологи, театральные критики, ученые, учителя и др. Все больше профессиональных цехов заявляют о своём неприятии приговора по делу "Сети".

Получается головоломка. С одном стороны, игнорить набирающий обороты протестный ропот Кремлю всё сложнее, и Песков, комментирующий самый болезненный аспект – пытки, увязает в теме все беспросветнее: "Это не проверялось со стороны администрации. Сама администрация и не может это проверять. Это не функция администрации президента". С другой стороны, обвинить родную ФСБ в жестоких пытках и фальсификациях Владимир Путин никогда не сможет. Это же не какие-то там оперативники МВД, подкинувшие кому-то там наркотики, тут речь о чести мундира, который висит в шкафу.

Если бы с гражданским обществом можно было бы провести кулуарные переговоры, самый выгодный для Кремля размен формулировался бы так: апелляционная инстанция существенно смягчает приговоры осужденным "сетевикам", а общество делает вид, что это и есть долгожданная победа. В качестве бонуса – запрет на дальнейшие пытки, тем более, что издержки от них становятся все обременительнее даже для Кремля.

Впрочем, пока доминирующая реакция системы на протесты по "Сети" – это все-таки переждать (вдруг рассосется). Продемонстрировать ошибочность этой тактики сможет только общество. Если сможет.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»