закрыть
21 февраля 2020, пятница, 0:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Издержки, обременительные для Кремля

  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 20.02.2020, 23:00
  • 1,135
Издержки, обременительные для Кремля
фото: dw

Игнорировать протестный ропот Кремлю все сложнее.

Айтишники, аниматоры, галеристы, психологи, театральные критики, ученые, учителя и др. Все больше профессиональных цехов заявляют о своём неприятии приговора по делу "Сети".

Получается головоломка. С одном стороны, игнорить набирающий обороты протестный ропот Кремлю всё сложнее, и Песков, комментирующий самый болезненный аспект – пытки, увязает в теме все беспросветнее: "Это не проверялось со стороны администрации. Сама администрация и не может это проверять. Это не функция администрации президента". С другой стороны, обвинить родную ФСБ в жестоких пытках и фальсификациях Владимир Путин никогда не сможет. Это же не какие-то там оперативники МВД, подкинувшие кому-то там наркотики, тут речь о чести мундира, который висит в шкафу.

Если бы с гражданским обществом можно было бы провести кулуарные переговоры, самый выгодный для Кремля размен формулировался бы так: апелляционная инстанция существенно смягчает приговоры осужденным "сетевикам", а общество делает вид, что это и есть долгожданная победа. В качестве бонуса – запрет на дальнейшие пытки, тем более, что издержки от них становятся все обременительнее даже для Кремля.

Впрочем, пока доминирующая реакция системы на протесты по "Сети" – это все-таки переждать (вдруг рассосется). Продемонстрировать ошибочность этой тактики сможет только общество. Если сможет.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич