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Зеленский предварительно согласился приехать в Гродно

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  • 20.02.2020, 23:03
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Зеленский предварительно согласился приехать в Гродно
Владимир Зеленский

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Украинский президент Владимир Зеленский в начале октября 2020-го может приехать в Гродно.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. По его словам, украинская сторона предварительно дала согласие «по участию первого лица, президента Украины Зеленского, в форуме». Имеется в виду третий Форум регионов Беларуси и Украины. Не исключено, что к этому мероприятию будет приурочен первый официальный визит Зеленского в нашу страну, сообщает телеканал СТВ.

О том, что Владимир Зеленский в этом году может приехать в Гродно, стало известно в начале января 2020-го, когда был создан оргкомитет по проведению форума.

Точная дата проведения форума в Гродно станет известна позже, после согласования с Киевом.


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