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Картошка дороже манго? Что и почем сейчас продают на Комаровке

  • 20.02.2020, 23:15
  • 1,129
Картошка дороже манго? Что и почем сейчас продают на Комаровке

Обзор цен на главном рынке Минска.

Комаровка - любимейшее место всех минчан. Там тебе и фрукт средиземный найдется, и ягода иностранная.

Но самое главное-то в чем? В цене сея продукта. Так, закупиться на Комаровке куда выгодней, нежели в том же супермаркете. Belnovosti.by предлагает лично взглянуть на предлагаемый ассортимент, оценив его по достоинству.

Фото: Белновости

То ли за штуку манго рубль просят, то ли за килограмм. Позже выяснили, что все-таки за штуку. С рядом обитавшей картошкой по 1,2о руб. можно действительно испугаться.

Кому не хватает «витаминчиков», то на рынке можно приобрести белорусскую клюкву всего за 6,5 рублей. А вот цены на виноград кусаются и стартуют от 10 рублей и выше.

Также на прилавках есть стандартные фрукты: гранат от 1 рубля, яблоки – 1,5 рубля, апельсины – 3,5 рубля.

Цены на овощи «кусачие». Так, любители свежих огурчиков смогут себя побаловать, если выложат за килограмм не меньше 7 рублей.

Кто не хочет ждать лета, тот прямо сейчас может отведать сладкой клубники из Греции. Правда, килограмм красной ягоды стоит почти 11 рублей.


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