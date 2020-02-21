«Раненый орел»: эксперты обрисовали ближайшее будущее России 3 21.02.2020, 8:11

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Названы четыре сценария.

Успешный губернатор Красноярского края "Екатерина Надежная" становится "первой после Екатерины Великой женщиной, правящей Россией". Сформированному ею составу правительства необходимо восстанавливать стабильность в стране, раздираемой кризисами. Надежная обращается за помощью к Западу и получает ее. Российские элиты избегают международной конфронтации - слишком велик риск эскалации напряженности внутри страны.

Это вступительные фразы сценария "Раненный орел" - сжатого до нескольких страниц экспертного прогноза возможного скорого будущего России. Этот и еще три сценария опубликованы в брошюре под названием "Думая о будущем: Россия после 2024 года", которую написала группа политологов и знатоков России из европейских, американских и российских университетов и исследовательских институтов. Инициировали публикацию Фонд имени Фридриха Эберта (FES), близкий к партии немецких социал-демократов (СДПГ), а также берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Впервые авторы представили брошюру на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла на минувших выходных, сообщает dw.com.

Сценарий будущего - вещь по определению менее серьезная, чем научный доклад, так что эксперты позволили себе художественную свободу и легкий стиль. Читателю не стоит забывать: события и герои могут быть вымышленными, а совпадения с реальными личностями - случайными. При этом полет фантазии авторы все же ограничивали "теорией вероятностей": в тексте нет "черных лебедей", то есть неожиданных и непредвиденных поворотов. Проанализировав ключевые факторы развития страны, они получили четыре базовых сценария будущего развития России: два условно положительных и два условно негативных. DW знакомит с ними.

"Золотой орел": Россия стабильна и дружит с Западом

Лидеров Франции, США, Германии и Польши радушно встречает избранный президент России "Петр Преображенский". Российские солдаты маршируют по Красной площади плечом к плечу с французскими и американскими: такое 9 мая 2025 года могли бы представить себе авторы брошюры.

Чтобы это произошло, Россия решила больше не оглядываться в прошлое, а устремиться в будущее. Прыжок вперед стал возможным благодаря болезненным, но давно назревшим реформам, вызванным протестами 2021 года. Благодаря конституционной реформе усилилась роль парламента, где значительное влияние приобрели партии левого толка - обновленная коммунистическая партия и представители независимых профсоюзов. "Единая Россия" проиграла бы выборы с треском, но краха удалось избежать: помогла все еще высокая популярность Путина.

Парламент получил больше контроля над силовиками. Реформы, проведенные Думой, дали регионам больше самостоятельности, и вопреки прогнозам этот шаг привел не к хаосу, а помог россиянам объединиться вокруг решения местных проблем. Свою положительную роль сыграли очередные масштабные пожары в Сибири, которые заставили власти и гражданское общество пойти навстречу друг другу ради спасения жизней людей и природы.

Транзит власти, пишут авторы сценария, прошел успешно: Путин понял, что ему необходим преемник, который будет достаточно самостоятелен и популярен среди россиян и в то же время сможет эффективно решать конфликты в элитах. Для этой работы из узкого круга его приближенных не подходил никто, поэтому выбор пал на "независимого банкира-миллиардера Преображенского", достаточно лояльного, но не скрывающего обеспокоенности ростом коррупции и национализма.

Став президентом, Преображенский расставил приоритеты по-новому: развитие инфраструктуры, улучшение экологии, сокращение военного бюджета, разделение бизнеса и власти. Преображенскому удалось наладить отношения с украинским коллегой Владимиром Зеленским, договориться о прекращении огня в Донбассе и дать толчок к реинтеграции регионов в украинское государство. Россия не потеряла лицо, сохранив важные связи с восточными землями Украины, и смогла добиться постепенной отмены санкций ЕС. Это тоже способствовало экономическому оживлению. Проблему Крыма решить не удалось, и отношения между Москвой и Киевом остались сложными, но, по крайней мере, возобновились регулярные авиарейсы между странами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон с 2020 года стал лидером европейских инициатив восстановления диалога с Кремлем. Переизбранный на второй срок президент США Дональд Трамп "потерял интерес к усилению конфронтации" с Москвой. Враждебность с Западом забыли и в Кремле - на фоне роста опасений, что Россия может стать жертвой растущих амбиций Китая.

"Орел нервничает": Россия по-прежнему конфликтует с Западом

В этом сценарии 2024 год представлен как внутренняя стабильность на фоне конфронтации. На международной арене все выглядит достаточно благополучно для России: в Сирии относительное спокойствие, США давят на Китай, что помогает Москве не чувствовать себя в большой зависимости от восточного соседа и не признавать, что из Китая исходит долгосрочная угроза для России.

В то же время в ответ на размещение бригады армии США в Польше Кремль вынудил Беларусь разместить у себя новую российскую авиабазу, согласившись на поставки дешевой нефти. В 2022 году над побережьем Эстонии столкнулись "Су-35" и испанский истребитель "Еврофайтер Тайфун". Москва и Вашингтон смогли урегулировать кризис, но дело едва не дошло до широкомасштабной эскалации.

Внутри страны затишье: протестов почти нет, зато появились "электрические автобусы в Братске" и "новые школы в Бурятии". Деньгами, пущенными на социальные нужды, власти смогли на время замаскировать серьезные проблемы внутри страны. Но что, если бюджетных денег перестанет хватать на нужды государства, а относительно стабильное положение в мире пошатнется?

На фоне сомнений и обеспокоенности пост президента перешел к "Максиму Троицкому". Преемник - "полковник с богатым боевым опытом в Сирии и успешных спецопераций в других странах Ближнего Востока" (он якобы даже спровоцировал гражданскую войну в Саудовской Аравии). Путин выбрал офицера не только за лояльность, но и за эффективность: долго готовил его к новой роли, сначала назначив в 2022 году вице-премьером правительства.

Высокие цены на нефть - благодаря конфликту в Саудовской Аравии - помогли пережить наиболее сложные годы экономического кризиса: желаемых темпов роста экономики в 3 процента ВВП ежегодно достичь не удалось, но экономика не рухнула.

Трампа переизбрали, и он заигрался в противостояние с Китаем, что обернулось мировой рецессией. Проблемы западных демократий неожиданно сыграли на руку кремлевской пропаганде: на фоне продолжающегося миграционного кризиса в Европе россияне не столько счастливы в своей стране, сколько смирились c тем, что есть.

Свою роль сыграл и агрессивный курс Кремля, объявившего войну коррупции. Его жертвой, представили авторы брошюры, стал лидер оппозиции Алексей Навальный. В 2021 году его признали виновным в получении финансовой помощи со стороны Запада. Разумеется, близкого окружения Путина чистки не коснулись, но внимание общества удалось отвлечь. Помогла этому стриминговая платформа "ТВ-Закон", которая "с любовью показывает экстравагантные дома российской элиты" за рубежом и транслирует "просьбы о прощении, снятые на видеокамеру".

Троицкий пообещал открыть новую страницу истории России, но какой она будет? Он неопытен и не занялся еще наиболее болезненными вопросами: как модернизировать экономику и не вызвать противостояние элит, зависящих от "нефтяной иглы", развязать узел противоречий в Донбассе, наладить конструктивные отношения с Западом. В воздухе есть надежда - но именно надежда, а не отчаяние, часто питает революции, заключают авторы сценария.

"Орел кричит": сценарий глубокого кризиса в России

В основе этого сценария лежат два негативных фактора для России. Во-первых, с начала 2020-х годов глобальный кризис в мировой экономике сильно ударил по положению дел в России, а цена нефти рухнула до 15 долларов за баррель. Фонд национального благосостояния в течение нескольких месяцев оказался истрачен.

Стабилизировать экономику не удалось. Эскалацию внутренней напряженности вызвала неконтролируемая коррупция в России. Госструктуры практически перестали функционировать, социальная напряженность выросла, между федеральным центром и периферией возникли непреодолимые противоречия. Прозападные элиты в России уступили позиции националистически настроенным силовикам.

Во-вторых, Россия получила серьезный удар на международной арене после того, как новый президент США Элизабет Уоррен перехватила инициативу в урегулировании конфликтов вокруг Грузии и Украины. Сразу после того, как Путин в 2021 году согласился на возвращение Донбасса под контроль Украины, Киеву пообещали членство в НАТО. Это дало толчок популярности российским националистам. Кризис и нехватка средств заставили Кремль отказаться от активной внешней политики на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке.

Популярность Путина упала. На этом фоне осенью 2023 года был назван преемник. Путин выбрал не молодого технократа, а лояльного сподвижника: выбор пал на министра обороны Сергея Шойгу. Первые месяцы его работы на посту президента совпали с углублением кризиса в мировой экономике. Отношения с США стали откровенно враждебными. На фоне продолжающегося роста протестов внутри страны Путин назначил "Игоря Стрельцовского" главой МВД.

К лету 2025 года стало очевидно: Шойгу с кризисом не справляется. Стрельцовскому поручили жестко разгонять массовые протесты. В декабре того же года Шойгу по состоянию здоровья вынужден оставить пост и "вернуться в родную Туву". Стрельцовский становится и.о. президента.

Чтобы не допустить развала России на части, Стрельцовский увольняет глав регионов, которые не смогли справиться с волной протестов. Он сосредотачивает крупные военные силы на границах с Грузией и Украиной под предлогом непосредственной угрозы для безопасности России. Киев и Тбилиси к этому моменту уже получили статус кандидатов на вступление в НАТО и согласились разместить войска альянса на своих территориях.

Но всё не обязательно будет именно так. Ведь есть еще сценарий "Раненый орел", согласно которому президентом России может стать, например, "Екатерина Надежная"...