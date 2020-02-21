Египет и хоккей 6 Виктор Горбачев

21.02.2020, 8:24

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ВИКТОР ГОРБАЧЕВ

Каждый день все смешнее и смешнее.

Он все еще в Египте. Идет второй день. Тяжелый трудовой день. Вчера всех смешил с готовностью поставки любого медицинского оборудования из Беларуси в Египет, а сегодня с тем, что тут можно развивать хоккей. Даже нужно. И в пример приводит успехи в ОАЭ, которые благодарны в этом ему.

"Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в Эмиратах создавали первую площадку", - заявил тот, кто "чуть выше всех и всего".

Понимаете? Египет и хоккей! Прямо у пирамид. И он готов научить и посоветовать как и что. И не важно, что со своим хоккеем в стране полный пропал и большая Ж! А вот Египту он может помочь.

Сори, скажите мне, а в Египте сейчас настолько жарко и душно, что вот о таком он заговорил? Может удар солнечный?

Каждый день все смешнее и смешнее.

Ждем, когда и кому предложит помощь в освоении космического океана. Думаю, можно и на луне в хоккей поиграть. Может, Илону Маску надо предложить? Друг же. А вдруг согласится?

Виктор Горбачев, «Фейсбук»