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Стало известно, как вкусная пища действует на мозг

  • 21.02.2020, 8:53
Стало известно, как вкусная пища действует на мозг

В исследовании приняли участие 110 добровольцев.

Международная группа ученых из США, Австралии и Великобритании доказала, что продолжительное употребление вкусной пищи с высоким содержанием жира и углеводов оказывает вредное влияние на мозг. Оказалось, что при этом свойства гиппокампа изменяются таким образом, что человеку трудно вернуться к здоровому образу жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, пишет lenta.ru.

В исследовании приняли участие 110 добровольцев в возрасте от 20 лет, которые до начала эксперимента ели здоровую пищу. В течение недели одна часть добровольцев придерживалась обычного рациона питания, а другая употребляла продукты с высоким содержанием жиров и углеводов, включая сахар. Каждый доброволец прошел тест на память, а также указал, наслаждался ли он едой в течение испытания.

Результаты теста показали, что употребление нездоровой пищи в течение недели ухудшает память. При этом ученые выявили изменения в гиппокампе, который играет важную роль в регулировании питания. Так, участники не чувствовали сытости после употребления тарелки бельгийских вафель и объедались. Добровольцы также хорошо помнили удовольствие, полученное от вредной пищи, из-за чего возникали трудности с воздержанием от такой еды.


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