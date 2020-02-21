Танкеры-призраки

Почему власти скрывают цены на российскую нефть «не по трубе»?

Беларусь купила два танкера нефти с перевалкой в Литве. Прибытие судов ожидается в марте.

«Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость — коммерческая тайна. Но можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии», — рассказал naviny.by пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По его словам, объем купленной нефти составляет 160 тысяч тонн. Танкеры доставят сырье в Клайпеду. Затем нефть по железной дороге направят на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

В конце января в Беларусь таким же путем начались поставки 86 тысяч тонн нефти из Норвегии. Согласно расчетам экспертов российского Института развития технологий ТЭК, Беларусь переплатила минимум 97 долларов за тонну, купив норвежскую нефть вместо российской.

Минск занимается поиском альтернативных поставщиков нефти из-за разногласий с Россией по ценам на сырье. Белорусские НПЗ пока не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками. Закупка российского сырья осуществляется только по договоренности с нефтяными компаниями группы «Сафмар» близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке.

В конце января правитель Беларуси вновь поручил диверсифицировать импорт нефти в Беларусь и в перспективе снизить долю России со 100% до 30-40%.

В 2019 году, по данным Белстата, средняя цена российской нефти для Беларуси составила 365,64 доллара за тонну. В этом году, по данным «Белнефтехима», из-за налогового маневра цена российской нефти для белорусских НПЗ вырастет на 20 долларов за тонну. В начале января концерн сообщал, что стоимость «дешевой беспошлинной российской нефти» составляет 83% от мировой.

В декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти. В прошлом году Беларусь импортировала из России почти 18 млн тонн нефти.