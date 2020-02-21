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Экс-президенту Боливии не позволили стать депутатом парламента

  • 21.02.2020, 9:16
Экс-президенту Боливии не позволили стать депутатом парламента
Фото: Martin Alipaz/EPA-EFE

Эво Моралес хотел баллотироваться от департамента Кочабамба.

Бывший президент Боливии Эво Моралес не может баллотироваться в Палату сенаторов парламента от своей партии "Движение к социализму". Такое решение обнародовал в четверг, 20 февраля, Верховный избирательный суд, который играет в стране роль избирательной комиссии. Он пояснил, что Моралес не отвечает требованиям, предъявляемым к кандидату в депутаты, поскольку не имеет постоянного места жительства в стране, сообщает dw.com.

Сам Моралес, который после отставки с президентского поста получил политическое убежище в Аргентине, раскритиковал позицию верховного суда. Он назвал решение "ударом по демократии" и заявил, что "отвечает всем требованиям" к кандидату. Бывший боливийский лидер намерен получить мандат сенатора от департамента Кочабамба.

Протесты после выборов президента Боливии

В октябре 2019 года в Боливии прошли выборы президента. Верховный избирательный суд объявил о победе действующего главы государства Эво Моралеса уже в первом туре.

Однако предварительные итоги голосования указывали на возможность второго тура.

Позиция властей вызвала массовые протесты в Боливии, на фоне которых Моралес 10 ноября заявил об отставке. Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

Второй заместитель председателя Палаты сенаторов Жанин Аньес, провозгласившая себя президентом страны на переходный период, пообещала провести новые выборы в кратчайшие сроки. Переходное правительство Боливии обвинило Моралеса в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам.


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