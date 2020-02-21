Как белоруска уехала в Чехию и стала учителем в крутой школе 1 21.02.2020, 9:36

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Фото: onliner.by

Получая среднюю зарплату в €1000, она может спокойно купить жилье.

«Мужик, замри!» Первым моим впечатлением об Остраве был выпад в сторону нашего фотографа. Кричали ребята в кожанках, цветастых штанах, с недельной щетиной, явно после вчерашнего. Дело было в промышленном районе Витковице. Их было четверо. Вероятно, фотографа хотели обнять и простить, но обошлось. А ощущение опасности, столь необычное для путешественника в Европе, осталось. Как можно этот город полюбить?.. Оказалось, легко. Элина уехала в Чехию из Гомеля, ее роман с Остравой длится больше семи лет, пишет onliner.by.

Город без пряников

Третий по величине город Чехии не из тех, куда советуют немедленно выехать путеводители. Никаких карнавалов и сахарных площадей — это суровый промышленный край, где в свое время бурно развивались угледобыча и металлургия. Тяжелая промышленность сформировала визуальный стиль Остравы — города железа, серых красок, трудной работы и плохой экологии. О непростом прошлом будет отдельный рассказ в понедельник. Элина предпочитает говорить о настоящем. Ей здесь нравится.

Мы пьем кофе в модной кафешке на втором этаже типовой чешской хрущевки (ну почти). Заведение оформлено в стиле советской квартиры. Избавление от «совка» в этой части Чехии прошло без перегибов. «Было и было — такова позиция чехов, — рассказывает Элина. — Им гораздо интереснее то, что происходит теперь. И что будет завтра».

Плохая Острава

— Я приехала сюда семь с половиной лет назад на учебу, — начинает разговор наша собеседница. — Сначала получила первое высшее образование, потом второе. У меня две магистерские степени — я художник и преподаватель. Параллельно занимаюсь репетиторством и бесплатно консультирую детей при поступлении в местные вузы.

Остраву можно назвать студенческим городом. Даже на фоне моего родного Гомеля это очень чувствуется: молодежь в кафе, на улицах, в магазинах. Здесь два огромных университета. Один из них раньше был горным, теперь он технический. Считается престижным. Второй — гуманитарный, с большим количеством факультетов. Тоже востребованный. В нем училась я.

После учебы решила остаться. Город понравился. Это сугубо мое мнение, ведь, если спросить у чехов из Праги про Остраву, они, вероятно, пожмут плечами: «Острава? Фу». И город, мол, так себе, и люди. Это любимый местный стереотип. Но Острава меняется. За семь лет я в этом убедилась.

Когда говорят про плохую Остраву, обычно упоминают отвратительную экологию (едва ли не худшую в Европе, тут все еще коптят заводы) и криминал. Город называют цыганским.

— Есть дни, когда бывают превышения по загрязнению воздуха. Тогда нам запрещено выводить детей на прогулку, — рассказывает Элина. — За последние полгода такое случалось, наверное, раза три. В масках по улицам люди не ходят. Но некоторым экология не подходит, факт. Кто-то покупает жилье в 30 минутах от города, ближе к горам, где воздух чистый. Кто-то уезжает. Меня этот вопрос никогда не волновал. Вот серьезно. Просто большой город.

О безопасности. Я живу в районе вокзала. Исторически в этом месте было много цыган. Цыгане из Остравы ведут оседлый образ жизни, при коммунистах им выдали квартиры. Работают из них лишь некоторые. Цыганам живется неплохо, они получают пособия на детей, выплаты по безработице. Ведут себя мирно. На улицах к прохожим не пристают. Разве что по ночам песни поют. Цыганские парни могут подойти познакомиться, но за руки не хватают. Не наглеют. В общем, я чувствую себя комфортно.

Конечно, есть здесь и люди, которые после смены бегут за бутылкой. Но разве их нет в Минске или Гомеле? Под магазинами в Остраве употреблять не принято. Пьянствуют по домам.

Лет семь назад ко мне приехали родители — на машине с белорусскими номерами. Я как раз переезжала на другую квартиру. И вот пока мы носили вещи, кто-то разбил в автомобиле стекло и вытащил навигатор. А месяцем раньше в этом же районе к знакомой приехали родители на машине с российскими номерами. Так им просто разбили окно. Но больше таких случаев не припомню.

Элина говорит, что в Остраве, как и в Праге, Брно, других городах, к тебе может подойти таинственный гражданин и шепотом предложить комплекс услуг: таблетку, билет в бордель, еще что-то запретное… Добро пожаловать в Česká republika! Местный колорит.

Школа: без учебников и домашних заданий

— Я учитель в международной школе, — продолжает наша собеседница. — Это негосударственное заведение, которое работает по программе интернационального бакалавриата. Работаю классным руководителем в третьем классе. Занимаюсь с восьмилетками. Веду у них все предметы, кроме физкультуры и музыки.

Чтобы вы понимали, это не типичная для Чехии школа. У нас нет учебников и нет четкой программы. Все преподавание ведется на английском. Стараемся подстроиться под детей и их особенности. Идея в том, что в первую очередь мы воспитываем личность, а к этому прикладываются и знания. То есть знания — это не основа. Я в первую очередь педагог, а не учитель. Человеку из белорусской среды, который учился в обычной школе, очень сложно это понять.

Самое главное отличие — здесь уважают и ценят мнение детей, какого бы возраста они ни были. Из этого мнения, из детской реакции может вырасти новый урок, новая неделя обучения. Ведь как принято в советской системе: взрослый знает лучше, взрослый давит, задача ребенка — молча усваивать знания. Но это так себе подход! Каждый раз удивляюсь, когда вижу, на что способны дети, когда даешь им возможность самовыражения.

Наша школа платная. В основном учатся ребята из обеспеченных семей. 90% моих учеников — корейцы. В Остраве есть завод Hyundai, инженеры приезжают сюда с семьями. Школьники очень мотивированы. Им не надо напоминать, зачем они приходят на уроки.

Элина говорит, что в ее классе 19 учеников. И это не очень. Обычно максимум — 12. В государственных чешских школах стандарт — около 20.

— Мы работаем без учебников — от начальных классов и до выпускных. Все обучение построено на играх. И это система моей мечты. Еще когда я училась в университете, все мои научные работы были посвящены игровой методике и ее преимуществам. Ребята-восьмилетки высиживают по восемь часов, потому что почти все это время мы играем, и они даже не замечают, что учатся. Я убеждена, что процесс запоминания и усвоения происходит гораздо быстрее, если в нем присутствуют позитивные эмоции. Поэтому в школе ребятам весело. Даже если они учат прямые углы или сложное вычитание-сложение.

Конечно, это не полный экспромт. Есть темы, которые мы должны пройти за год. А уж как пройти — это решаю я. Домашних заданий нет. «Домашку» получают лишь те, кто не успел разобраться в предмете во время уроков. Лишний раз нагружать детей надобности нет. Да и после уроков они обычно ходят на секции и кружки. А по выходным ездят с родителями в горы. Лыжи, сноуборд, трекинг — вся страна помешана на спорте. Это очень здорово.

В третьем классе я веду три предмета. Это английский (сюда включается и литература), математика и один общий урок — unit of inquiry. Даже не знаю, как правильно перевести на русский. В рамках общего предмета проходим разные темы. Например, космос — на него отведено шесть недель. И так далее. Еще есть предмет «Библиотека». Дети ходят в библиотеку и читают те книги, которые им хочется.

У меня постоянная связь с родителями. В начале года общаемся напрямую. В середине первого полугодия проводим тройную конференцию: я, родитель, ребенок. В середине второго проходит двойная конференция: только ребенок и родитель. Я присутствую, но не участвую. В любой момент у мам и пап есть возможность написать мне имейл, если их что-то беспокоит.

Элина говорит, что с дипломом школы ребята смогут поступить в любой университет мира. Это единственное подобное учебное заведение в Чехии. Но все очень дорого: обучение стоит около €12 тыс. в год, не считая обедов, поездок, экскурсий. А в старших классах — и того больше.

€1000 в месяц

— Среднестатистический житель Остравы примерно столько зарабатывает в месяц, — продолжает белоруска. — Минимальная зарплата здесь — что-то около €550—570. Есть категории профессий, у каждой свой потолок зарплат. Регион не считается бедным, скорее средним. Госслужащие, врачи, учителя будут получать одинаково и в Праге, и в Остраве. Только жизнь в Остраве гораздо дешевле.

Зарплата учителя в государственной школе зависит от стажа и от того, является ли он классным руководителем. Разбежка — от $1000 до €1000. Это «грязными». Налоги у всех разные. У меня со скидкой для иностранцев (€100) налоговые выплаты составляют 20% от зарплаты. Здесь налог, страховые и пенсионные взносы. Молодой специалист, если его приняли на должность учителя, а не ассистента, будет получать адекватные деньги. Кстати, все обучение в вузах на чешском языке бесплатное. Никакого распределения нет.

Зарплаты постепенно повышаются. Но местные считают, что недостаточно. Здесь они любят сравнивать себя с Германией. Понятно, что сравнение не в их пользу. Некоторые чехи считают, что их страна — такая специальная область для Германии, где размещаются промышленные предприятия и продаются товары низкого качества. Им не дает покоя этот высочайший немецкий уровень, до которого пока очень далеко. А вот с поляками они себя не сравнивают.

При этом, говорит Элина, с чешской средней зарплатой жить в Остраве вполне комфортно.

— Получая среднюю зарплату, люди могут позволить себе купить жилье. Проценты по ипотеке смешные — 3—3,5%. Впрочем, мои знакомые предпочитают снимать. «Однушка» будет стоить примерно €300 в месяц. У меня студия, вместе с «коммуналкой» тоже плачу €300, но это потому, что заключала договор несколько лет назад. Местная особенность — квартиры сдаются без мебели.

Крутая Острава

Главный символ Остравы, который приводит в город фанатеющих от индастриала туристов, — реинкарнированный бывший металлургический завод. Его построили здесь еще в первой половине XIX века. В наше время старую часть решили закрыть. Могли снести динамитом, но не стали. Теперь здесь мультикультурный центр, проводят экскурсии, дают концерты.

— Важно, что завод не разобрали на металлолом, а нашли альтернативный способ продолжения его жизни, — говорит Элина. — Здесь проходит масштабный фестиваль — Colours of Ostrava. И многие другие мероприятия. Есть два очень крутых технических музея, художественная галерея. Это живое место. Чехи сохраняют свое наследие и ищут современные пути развития. Вот что впечатляет меня в них больше всего.

Куда еще сходить? Я бы посоветовала зоопарк. Здесь очень хорошие условия содержания животных. Горожане гордятся своим зоопарком. А в центре Остравы делать особо нечего. Так, прогуляться часок.

Мое самое любимое место в Чехии и вообще в этой части Европы — городок Штрамберк. Это в 40 километрах от Остравы. Красивый и уютный, настоящий чешский город без туристической показухи. Обязательно загляните, если будет возможность.

Мелочи

Говорим о мелочах, которые и определяют качество жизни.

— В Чехии прекрасно работает общественный транспорт. В Остраве он ходит минута в минуту. В этом году должны поменять старые трамваи на новые от Stadler. Все автобусы планируют в скором времени перевести на газ. Хотят полностью отказаться от бумажных билетов — чтобы платили специальной картой или эсэмэсками.

Очень давно и всерьез здесь взялись за раздельный сбор мусора. Видела статистику: до государственного контейнера чеху в среднем нужно пройти 113 метров. Считается, что это очень круто, сеть развита хорошо. Отходы в Остраве мы разделяем так: пластик, бумага, смешанные. В Праге типов контейнеров больше.

Экологическая тема в Чехии давно актуальна. Мы уделяем этому много времени в школе. Съел йогурт — помой, пожалуйста, баночку, выкинь в нужный контейнер. В первом классе дети еще кривятся: «Что-о-о? Зачем это мыть?» А у моих это уже на автомате, как зубы почистить.

Родители тоже занимаются экологическим просвещением. Недавно была на экскурсии на мусороперерабатывающем заводе. Не пробиться! Все родители с детьми. Показывают малышам путь мусора.

Ездила в Гомель к родителям. Мама говорит: «У нас тоже есть контейнеры для стекла». Круто! Решила выкинуть стекло. Подхожу и вижу, что это не контейнер, а памятник для показухи. Грустно…

— Замечаете, что страна меняется, когда приезжаете домой?

— В Гомеле я изменений не вижу. Может, в Минске… Слежу по новостям, что что-то происходит. Вот недавно открыли первый McDonald’s. Очереди были огромные… Но я не видела таких очередей в гомельские театры. Или на выставки. Я неизбежно сравниваю с Остравой. Здесь четыре театра, с десяток галерей. Культурная жизнь бурлит. Билетов не достать.

«Беларусь? Водку пьете?»

Мы заселялись в гостиницу в чешском городе Моравска-Тршебова. За барной стойкой веселилась компания молодежи. Ну как молодежи — пили ребята лет по 30. Они спросили у нас, откуда мы, а когда услышали, что из Беларуси, то скривились.

— А где находится эта Беларусь?

Мне стало не по себе. Я начал рассказывать чехам про чистый Минск.

— Рядом с Россией? Водочку пьете? — вспомнили наконец ребята единственную ассоциацию.

Элину таким не удивишь.

— Обычная история. Полгода я прожила на Сицилии. В конце концов мне надоело рассказывать местным про Польшу, Украину, Россию и «еще одну страну между ними». Распечатала карту Европы и носила в кармане.

— Но чехи! Они же почти соседи. Как можно не знать ничего про Беларусь? Чешское образование — полная ерунда?

— Я не знаю, как учат географию в государственных чешских школах. Могу сказать про своих детей. Они прекрасно знают страны и города, откуда их друзья. Например, чехи, которые учатся в нашей школе, могут знать назубок все города Кореи. Или Норвегии. Знания возникают о том, что связано с тобой, что тебе интересно. Недавно наша учительница уехала в Уругвай. Дети провели целое исследование об Уругвае и теперь знают о нем многое. А Беларусь… Где звучит Беларусь, чтобы о ней что-то знать?

Мой класс, конечно, знает. И те, кто бывал в Беларуси, обычно приезжают с отличными впечатлениями от минской чистоты. Я люблю свою страну, но обычно не могу в беседе поддержать подобные восторги. К сожалению.

Белорусов в Остраве много. Знаю человека, который поет в опере, ребят, которые работают на стройке. Знаю разных предпринимателей. Какой-то отдельной белорусской тусовки нет, но есть общение русскоязычных. В свое время русская девочка держала в центре города бар. Я лично организовывала там для всех желающих белорусский ужин. Готовили драники и голубцы. Учили вышивать белорусский орнамент. Пели песни.

«Совок»

В прошлом году в Чехии отмечали 30-летие бархатной революции. В Остраве всем миром рисовали граффити: «Свобода — бесценна». Участвовали обычные люди и профессиональные художники. Свобода — коллективный труд.

— Когда я ехала сюда впервые, меня пугали плохим отношением к «русским», — говорит Элина. — Но я ни разу не чувствовала ни агрессии, ни негатива. Тему советского прошлого лично никогда первой не поднимала, да и чехи, особенно молодые, про это не говорят. Люди постарше иногда вспоминают: «О, мы учили русский в школе, прикольно было бы знания обновить». У них какое-то правильное отношение к своей истории. Нет демонизации и резкого негатива, акцент делается скорее на настоящем и будущем. Несмотря на сравнения с Германией, они все же искренне гордятся тем, что построили за 30 лет. Гордятся без пафоса, просто рады тому, что сейчас имеют.

При этом какие-то вещи мне понять сложно. Например, у нас разное представление о дружбе. Они называют другом человека, с которым встречаются раз в месяц. Но если тебе нужна помощь, а у «друга» кофе с мамой, то он пойдет на кофе и не поможет. С чистой совестью. Белорусы в этом плане другие.

— О чем говорить с чехами?

— А с белорусами?

— С белорусами — о том, что все плохо. Зарплаты — дно. Зима — ужасная. Настроение…

— Не знаю. С чехами я говорю о том, куда съездила на выходные. Какой замок мы посетили. Как прошел рабочий день. Мой круг знакомых в Чехии связан с моей профессией. Это художники, их мир. У нас всегда есть темы. Ну и, наверное, я научилась здесь быть на оптимистичной ноте. Мне это нравится.