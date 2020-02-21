Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех сограждан, которые родились с ней в один день

Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех сограждан, которые родились с ней в один день5
- 21.02.2020, 9:45
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Среднее число гостей может превысить 260 человек.
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила отметить свой 60-й день рождения всех сограждан, которые родились с ней в один день.
Об этом сообщает The Local.
Всем желающим необходимо пройти регистрацию на сайте президента, предоставив копию паспорта.
Президент отмечает свой юбилей 14 мая. По данным журналистов, в 1960 году в Швейцарии родилось 94 372 человека. Согласно подсчетам, среднее число гостей может превысить 260 человек.
Детали праздника пока неизвестны.